Жителей Советского района Рязани предупредили о тренировке с проверкой систем оповещения

В Советском районе Рязани в понедельник, 3 августа, состоится учебная тренировка по гражданской обороне. Во время учений проверят работу систем оповещения и действия экстренных служб.

В рамках тренировки специалисты протестируют системы оповещения населения, а сотрудники экстренных служб отработают алгоритмы действий при возникновении чрезвычайной ситуации.

Жителей Рязани просят сохранять спокойствие и с пониманием отнестись к проведению учений.