Freepik AI
Новости России

Авдеев раскрыл детали атаки на склад Wildberries во Владимирской области

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

При атаке украинских беспилотников на склад во Владимирской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ранее пресс-служба объединенной компании RWB (Wildberries и Russ) заявила, что после удара противника пожар возник на логистическом объекте в этом регионе.

«В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы», — написал он в «Максе».

По предварительным данным, полученные им травмы оказались без серьезных последствий. Потерпевшего на скорой сейчас доставляют в БСМП.

Позднее губернатор рассказал, что также пострадала женщина из соседнего населенного пункта. Она получила незначительное повреждение ноги. Ей не потребовалась госпитализация.

В компании ранее подчеркивали, что всех людей, находившихся на территории объекта, оперативно эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные. Перестройка логистических цепочек завершена: прием поставок и отгрузка заказов идет с других объектов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Жителей Советского района Рязани предупредили о тренировке с проверкой систем оповещения

Популярные материалы

Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Новости России

Мать погибших детей в Таиланде резко ответила критикам из России

Россиянка Зарина, чьих детей Диану и Романа убили в...
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Темы
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

В Подмосковье погибла школьница при попытке повторить тренд из соцсетей

Юная жительница Подмосковья погибла под колесами электрички во время...
Новости России

В Омске отменили концерт с участием звезд из-за атаки ВСУ

Власти в Омске отказались от проведения концерта в честь...
Новости России

Эксперт рассказал о новых дронах ВСУ, атаковавших Удмуртию

ВСУ могли атаковать Удмуртию при помощи обновленных беспилотников с...
Новости России

В Саратовской области пьяный водитель катера переехал 6-летнюю девочку в Волге

В акватории Волги в Марксовском районе Саратовской области водитель...
Новости России

Свадьба в Орске закончилась массовой госпитализацией молодоженов и гостей

На свадьбе в кафе в Орске произошло массовое отравление,...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Новости России

Мать погибших детей в Таиланде резко ответила критикам из России

Россиянка Зарина, чьих детей Диану и Романа убили в...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье