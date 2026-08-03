Авдеев раскрыл детали атаки на склад Wildberries во Владимирской области

При атаке украинских беспилотников на склад во Владимирской области пострадал один человек, сообщил губернатор Александр Авдеев.

Ранее пресс-служба объединенной компании RWB (Wildberries и Russ) заявила, что после удара противника пожар возник на логистическом объекте в этом регионе.

«В результате атаки БПЛА на складской комплекс в Собинском округе пострадал молодой мужчина: повреждение в области головы», — написал он в «Максе».

По предварительным данным, полученные им травмы оказались без серьезных последствий. Потерпевшего на скорой сейчас доставляют в БСМП.

Позднее губернатор рассказал, что также пострадала женщина из соседнего населенного пункта. Она получила незначительное повреждение ноги. Ей не потребовалась госпитализация.

В компании ранее подчеркивали, что всех людей, находившихся на территории объекта, оперативно эвакуировали. Сейчас на месте работают пожарные. Перестройка логистических цепочек завершена: прием поставок и отгрузка заказов идет с других объектов.