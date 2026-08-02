В Омске отменили концерт с участием звезд из-за атаки ВСУ

Власти в Омске отказались от проведения концерта в честь Дня города из-за налета украинских беспилотников, сообщил глава региона Виталий Хоценко.
Как пишет Mash, выступить должны были популярные певицы Mary Gu и Виктория Дайнеко.
«Силы ПВО Минобороны отражают атаку противника на наш регион. Принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади», — отметил Хоценко в видеообращении.
По его словам, все оперативные службы Омской области перевели в режим повышенной готовности. Власти контролируют ситуацию.
Хоценко призвал омичей сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. При необходимости им следует звонить по номеру 112.
Позднее он уточнил, что после падения обломков БПЛА произошло возгорание в поле в окрестностях Омска. Никто не пострадал, на месте ЧП работают пожарные.