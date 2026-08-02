В Саратовской области пьяный водитель катера переехал 6-летнюю девочку в Волге

В акватории Волги в Марксовском районе Саратовской области водитель катера переехал шестилетнюю девочку, которая купалась в реке, сообщил РЕН ТВ.
Журналисты выяснили, что транспортным средством управлял Сергей Садчиков. Винт его катера нанес ребенку глубокие травмы.
«Сам мужчина утверждает, что не заметил девочку во время движения, так как она якобы нырнула в воду», — говорится в публикации.
По данным телеканала, водитель судна в момент происшествия был пьян. Ребенок же находится в тяжелом состоянии.
Следственный комитет проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил эксплуатации водного транспорта.