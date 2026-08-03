В Подмосковье погибла школьница при попытке повторить тренд из соцсетей

Юная жительница Подмосковья погибла под колесами электрички во время съемки эффектного ролика, пишет «КП» со ссылкой на следователей.

Трагедия произошла в Электроуглях. По предварительной информации, две девочки 17 и 14 лет пытались снять видео прямо на рельсах.

«Увлеченные процессом девушки якобы не заметили, что из-за поворота вынырнула электричка, следовавшая из Лесного Городка в Петушки», — говорится в публикации.

В итоге погибла старшая из них. Младшая школьница отделалась переломом руки. Она рассказала, что подруги хотели повторить тренд из соцсетей — станцевать на рельсах, уходящих в закат.

О погибшей известно, что она была из многодетной семьи. Друзья и педагоги считали, что ее ждет большое будущее. Девушка была победительницей городского театрального конкурса.