Курьер забрала у рязанской пенсионерки 1,5 млн рублей и отправилась под арест

Суд в Рязани отправил под стражу 38-летнюю жительницу Москвы, которую обвиняют в участии в мошеннической схеме. По данным следствия, она забрала у пожилой женщины свыше 1,5 млн рублей.

В Московском районном суде Рязани рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения для 38-летней москвички. Женщину обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК РФ. На время расследования ее заключили под стражу, сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Следствие полагает, что в июле 2026 года обвиняемая выполняла роль курьера в распространенной схеме телефонного обмана «ваши деньги пытаются похитить». Аферисты звонили пенсионерке с подменных номеров и убедили ее, что неизвестные якобы пытаются похитить сбережения. Чтобы «сохранить» деньги, женщине предложили передать наличные доверенному человеку.

Поверив звонившим, жительница Рязани отдала прибывшему курьеру более 1,5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Его ход и результаты находятся на контроле прокуратуры.