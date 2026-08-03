Вечером 2 августа на Земле началась первая магнитная буря августа. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, ее интенсивность соответствует уровням G1–G2.

О начале геомагнитного шторма специалисты сообщили в 20:45. По их информации, облако солнечной плазмы достигло Земли еще около 14:30 по московскому времени, однако до уровня магнитной бури показатели выросли лишь спустя несколько часов.

Ученые отмечают, что развитие события полностью совпало с прогнозом. По текущим данным, сила возмущений находится между уровнями G1 (слабая буря) и G2 (умеренная).

Предварительно, магнитная буря продлится недолго — от четырех до шести часов, а может завершиться и раньше.

В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН с иронией добавили, что никакие «шапочки из фольги» от воздействия магнитного поля не помогут, поскольку оно не экранируется металлами.