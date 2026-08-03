В Нижнем Тагиле парень убил юную продавщицу, занял ее место и торговал до вечера

Журналисты E1.RU напомнили о резонансном убийстве, произошедшем 25 сентября 2000 года, когда молодей человек убил юную продавщицу в киоске, занял ее место и торговал до вечера.

Жертвой нападения оказалась 19-летняя Татьяна Кудрявцева. Ее тело нашли у торговой точки на остановке в Нижнем Тагиле. На нем насчитали не менее 37 следов от ударов. Раскрыть дело по горячим следам не удалось. Известно, что после убийства полицейские опросили таксистов, что дало зацепку.

«Они рассказали интересную деталь: в ночь убийства в киоске вместо девушки работал парень. Его и заподозрили в убийстве», — говорится в публикации.

По предварительной версии, в тот вечер злоумышленник выпил и решил похитить 15 блоков сигарет. Внутри помещения следователи нашли паспорт подозреваемого по имени Денис, вскоре его задержали. Несколько месяцев он провел в СИЗО. Затем мужчину отпустили, поскольку доказать его вину не удалось.

Спустя 26 лет силовики вновь задержали подозреваемого, однако он попросил прекратить дело в связи с истечением срока давности.

«Никаких новых доказательств не появилось. В то время на месте преступления не нашли его кровь или ДНК. Дома всю его одежду перетряхнули — ничего», — отметил адвокат Данил Задорин.

По его словам, тогда была практика брать товар в долг и оставлять документ. Юрист считает, что реальный убийца никогда не забыл бы паспорт на месте преступления.

В итоге уголовное дело в отношении Дениса прекратили. Что на самом деле произошло в ту ночь в киоске на привокзальной площади Нижнего Тагила, так и осталось загадкой. Также по-прежнему неизвестно, за что убили девушку и кем был тот парень, торговавший вместо нее.