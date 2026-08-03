В Рязанской области будут судить тракториста после гибели рабочего на предприятии

В Сапожковском районе завершили расследование уголовного дела о гибели рабочего на территории предприятия. Перед судом предстанет 57-летний водитель трактора.

Прокуратура Сапожковского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 57-летнего мужчины. Его обвиняют по части 3 статьи 264 УК РФ — в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

По версии следствия, весной 2026 года обвиняемый управлял трактором с прицепом и двигался задним ходом по территории предприятия. Следователи считают, что водитель не убедился в безопасности маневра, не проверил отсутствие людей на пути движения и не привлек третьих лиц для помощи при выполнении движения задним ходом.

Трактор наехал на 56-летнего работника предприятия. Полученные мужчиной травмы оказались смертельными.

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направили в Сапожковский районный суд, где их рассмотрят по существу.