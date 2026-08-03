В Рязани до конца августа продлили отключение горячей воды в Дашково-Песочне

В Рязани продлили отключение горячего водоснабжения в ряде домов Дашково-Песочни. Ограничения будут действовать до 31 августа из-за увеличения сроков ремонта теплосетей.
В МУП «РМПТС» сообщили, что завершить работы на участке трубопроводов, идущих от котельной на улице Новоселов, 53а, в ранее запланированные сроки не удалось. В связи с этим отключение горячей воды продлили до 31 августа.
Под ограничения попали дома по следующим адресам:
- улица Новоселов: 51, 51к1, 51к2, 51к3, 53, 53к1, 53к2, 53к3, 55;
- улица Шереметьевская: 9, 9к1, 9к2;
- улица Васильевская: 16.
Коммунальщики просят жителей соблюдать осторожность рядом с местом проведения ремонтных работ.