Изображение от freepik
Общество

С 3 августа начнется прием заявлений по системе «Мобильный избиратель» на выборы в Госдуму

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Избиратели, которые в эти дни будут находиться за пределами своего постоянного места жительства, смогут проголосовать по месту фактического пребывания. Для этого с 3 августа в стране стартует прием заявлений в рамках механизма «Мобильный избиратель».

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно несколькими способами. С 3 по 14 сентября включительно это можно сделать в любом многофункциональном центре «Мои документы», в территориальной избирательной комиссии Рязанской области, а также в личном кабинете на портале «Госуслуги», где заявки принимаются до 24:00 по московскому времени 14 сентября. Кроме того, в период с 9 по 14 сентября заявления будут принимать и в участковых избирательных комиссиях.

Организаторы выборов обращают внимание граждан на важные процедурные правила. Заявление подается только один раз — если система зафиксирует несколько обращений от одного избирателя, действительным будет признано только первое по времени. В случае изменения планов уже поданное заявление можно отозвать, но сделать это необходимо не позднее 14 сентября, то есть за три дня до начала голосования. Отзыв оформляется там же, где было подано первоначальное заявление.

Также стоит помнить, что даже при наличии поданного заявления о голосовании не по месту регистрации избиратель вправе прийти на свой «домашний» участок. Однако в этом случае члены комиссии сначала проверят данные в системе и выдадут бюллетень только после подтверждения того, что гражданин исключен из списка избирателей по своему предыдущему месту нахождения.

В избирательных комиссиях рекомендуют не откладывать решение вопроса на последние дни и заранее выбрать наиболее удобный способ подачи заявления. Это позволит гарантированно реализовать свое конституционное право, где бы вы ни находились в дни голосования — в командировке, отпуске или по личным делам. Прием заявлений продлится до 14 сентября 2026 года.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани до конца августа продлили отключение горячей воды в Дашково-Песочне
Следующая статья
Фестиваль «Небо России» стартует сегодня в Рязанской области

Популярные материалы

Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Новости России

Мать погибших детей в Таиланде резко ответила критикам из России

Россиянка Зарина, чьих детей Диану и Романа убили в...
Темы
Культура и события

Более 100 рязанских семей объединил форум «Родные-Любимые» в Доме молодёжи

1 августа в Доме молодёжи (г.Рязань, Соборная площадь, д.14) прошёл форум семейного сообщества «Родные-Любимые».
Общество

Павел Малков вручил награды десантникам в рязанском Правительстве

Губернатор Павел Малков произнес это на торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград личному составу Рязанского территориального гарнизона. Мероприятие, приуроченное ко Дню Воздушно-десантных войск, прошло в Правительстве Рязанской области.
Общество

С 1 августа на рязанский маршрут № 53 выходят 16 современных автобусов с кондиционерами и пандусами

1 августа, на муниципальный маршрут № 53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов, которые будут обслуживать пассажиров вместо прежнего перевозчика.
Общество

Сбер раскрыл масштабы работы инкассации: 825 тыс. выездов и 124 млн километров в год

Ежедневно на маршруты выходит более 2,5 тыс. бригад, которые обслуживают не только банкоматы и офисы банка, но и отделения других финансовых институтов и предприятия клиентов
Интересное

Видео смотрят днем, а переписываться предпочитают перед сном: как меняются цифровые привычки россиян

К таким выводам пришли аналитики big data T2, изучив обезличенные данные о том, как меняется интернет-активность пользователей в разное время суток.
Общество

Павел Малков держит на контроле восстановление рязанских лесов

Министерство природопользования Рязанской области доложило о промежуточных итогах лесовосстановительных мероприятий в регионе.
Общество

Рязанские проекты вошли в топ-200 премии «Служение»

Рязанские управленцы и общественники успешно преодолели федеральный отбор: сразу несколько проектов региона оказались в числе лучших на Всероссийской муниципальной премии «Служение».
Происшествия

Пассажирка «девятки» погибла при съезде в кювет в Сасовском районе

В Рязанской области в результате ДТП погибла 47-летняя женщина. Трагедия произошла 30 июля около 16:56 на 4-м километре дороги Берестянки–Трудолюбовка–Верхнее Никольское в Сасовском районе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье