С 3 августа начнется прием заявлений по системе «Мобильный избиратель» на выборы в Госдуму

18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва. Избиратели, которые в эти дни будут находиться за пределами своего постоянного места жительства, смогут проголосовать по месту фактического пребывания. Для этого с 3 августа в стране стартует прием заявлений в рамках механизма «Мобильный избиратель».

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения можно несколькими способами. С 3 по 14 сентября включительно это можно сделать в любом многофункциональном центре «Мои документы», в территориальной избирательной комиссии Рязанской области, а также в личном кабинете на портале «Госуслуги», где заявки принимаются до 24:00 по московскому времени 14 сентября. Кроме того, в период с 9 по 14 сентября заявления будут принимать и в участковых избирательных комиссиях.

Организаторы выборов обращают внимание граждан на важные процедурные правила. Заявление подается только один раз — если система зафиксирует несколько обращений от одного избирателя, действительным будет признано только первое по времени. В случае изменения планов уже поданное заявление можно отозвать, но сделать это необходимо не позднее 14 сентября, то есть за три дня до начала голосования. Отзыв оформляется там же, где было подано первоначальное заявление.

Также стоит помнить, что даже при наличии поданного заявления о голосовании не по месту регистрации избиратель вправе прийти на свой «домашний» участок. Однако в этом случае члены комиссии сначала проверят данные в системе и выдадут бюллетень только после подтверждения того, что гражданин исключен из списка избирателей по своему предыдущему месту нахождения.

В избирательных комиссиях рекомендуют не откладывать решение вопроса на последние дни и заранее выбрать наиболее удобный способ подачи заявления. Это позволит гарантированно реализовать свое конституционное право, где бы вы ни находились в дни голосования — в командировке, отпуске или по личным делам. Прием заявлений продлится до 14 сентября 2026 года.