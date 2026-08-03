Более 100 рязанских семей объединил форум «Родные-Любимые» в Доме молодёжи

1 августа в Доме молодёжи (г.Рязань, Соборная площадь, д.14) прошёл форум семейного сообщества «Родные-Любимые». Организатором форума является региональное отделение Движения Первых Рязанской области. Участниками стали более 100 детей, родителей, бабушек и дедушек со всей Рязанской области.

Сообщество «Родные-Любимые» – родительское сообщество Движения Первых, участниками которого могут стать дети, их родители, а также представители старшего поколения. В сообществе «Родные-Любимые» родители делятся опытом, вместе ищут ответы на проблемные вопросы воспитания, вносят свой вклад в развитие детского движения, вместе участвуют в семейных проектах.

«В Рязанской области активно развивается семейное сообщество «Родные-Любимые, они главные трансляторы ценностей и событий Первых. Родители зачастую являются нашими помощниками в проведении крупных региональных мероприятий. А в этом году стали инициаторами создания хора Родных-Любимых, который дебютировал на Фестивале детства», – рассказала Татьяна Косачева, Председатель совета регионального отделения Движения Первых Рязанской области.

Торжественное открытие форума началось с приветственного слова Анжелики Евдокимовой, Уполномоченного по правам ребёнка в Рязанской области. Затем состоялась Церемония посвящения новых участников в родительское сообщество. Памятные значки Родных-Любимых 15 семьям из города Рязани, Скопинского, Путятинского, Касимовского, Сараевского, Старожиловского, Ряжского, Михайловского, Рязанского округов вручила Анжелика Евдокимова, Уполномоченный по правам ребёнка в Рязанской области.

По завершении официальной части для участников прошла «Классная встреча» с Анжеликой Владимировной. Участники смогли узнать о миссии Уполномоченного по правам ребёнка в контексте защиты семейных ценностей, «рецепте» личного семейного счастья. Отдельное внимание Анжелика Владимировна уделила вопросам защите детских прав. Семьи смогли узнать о том, как правильно помочь своему ребёнку, что делать в подобных ситуациях.

Программа форума была направлена на знакомство с направлениями Движения Первых и семейным сообществом. Для родителей прошёл творческий интенсив по актёрскому мастерству и раскрытию голоса. Взрослые приняли участие в интерактивных упражнениях и импровизационных этюдах, которые помогли им улучшить коммуникативные способности и по-новому взглянуть на свои таланты.

В это время дети стали участниками творческих мастер-классов. Своими руками они создали обереги коней – символизирующих силу, стремление, верность и надёжность. Интерактивную площадку также провели и сами Первые. Ребята предложили участникам нарисовать яркие семейные картины.

Моментом для всеобщего единения семей стал дружный хоровод, объединивший всех участников форума. После активных занятий прошёл квартирник. На уютной сцене рязанские семьи выступили с творческими номерами.