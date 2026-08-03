В рязанском загсе изумрудную свадьбу отметили супруги, чьим символом любви стала ёлочная игрушка

В рязанском загсе прошла торжественная церемония для Николая и Татьяны Бокуновых. Супруги отметили 60 лет со дня свадьбы.

Историю семьи Бокуновых рассказала руководитель Управления ЗАГС Елена Сорокина. В новогоднюю ночь 1965 года в железнодорожном клубе Рыбного с ёлки упала игрушка — прямо к ногам Николая Сергеевича и Татьяны Владимировны. Ту самую игрушку семья бережно хранит до сих пор как символ их любви.

Проводив после праздника девушку домой, Николай уже знал, что не хочет расставаться с ней ни на минуту. Вскоре его призвали на службу, но расстояние только укрепило чувства. Весной 1966-го они приняли решение пожениться, а 16 июля расписались в Рыбновском загсе. На регистрацию поехали на электричке, а свадьбу отпраздновали в кругу самых близких.

В семье выросли дочь Марина и сын Сергей. Дочь стала фармацевтом, сын — инженером-конструктором, оба не раз получали благодарности за добросовестный труд. У Бокуновых также есть внуки и правнуки, и все они с радостью собираются в родительском доме.

Фото ГБУ РО «Сервис-ЗАГС»

Супруги много и честно трудились. Николай Сергеевич проявил себя в энергетике и электротехнике, был грамотным специалистом и рационализатором, не раз отмечен наградами. Татьяна Владимировна освоила профессии от крановщицы до мастера электромонтажного участка, вела общественную работу, но при этом оставалась настоящей хранительницей семейного очага. В жизни случалось всякое — и переезды, и трудности, и заботы. Но Николай и Татьяна всегда шли рука об руку. А ещё в их жизни хватало радости: семейные поездки, походы в сад, рыбалка.