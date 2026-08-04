В Госдуме предложили жесткие меры против атак БПЛА на гражданские объекты

Остановить атаки на гражданскую инфраструктуру России помогут усиленные удары по военным целям Украины, создание эшелонированной системы ПВО и жесткий силовые ответ Западу. Об этом в беседе с «Абзацем» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

По словам парламентария, в рамках специальной военной операции необходимо перейти к полномасштабным военным действиям. Парламентарий подчеркнул необходимость масштабирования работы спецслужб для эффективного поиска и ликвидации пусковых площадок противника.

«Требуется уничтожать гадину в ее логове, то есть там, откуда все это запускается. Необходима эшелонированная оборона ПВО, включая все уровни поражения дронов, которые летят в сторону России», — отметил Колесник.

Отдельный акцент депутат сделал на действиях стран Запада, поставляющих вооружение киевскому режиму. Парламентарий убежден: дипломатические попытки урегулирования лишь создают у противника иллюзию слабости.

«Западные страны, откуда идут поставки оружия и которые уже напрямую ввязываются в войну, должны тоже понести потери. Иначе мы просто доведем до того, что они нарастят на своей территории военный потенциал, и нашим воинам будет значительно труднее, а потери станут намного больше. Пора уже и Европе понять, что она находится не в безопасности благодаря своим же действиям», — резюмировал депутат.

Ранее эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны.

Атакующие аппараты огибали позиционные районы российских ЗРК. Прокладывать маршруты в обход систем противовоздушной обороны украинским военным помогает разведка Запада. По данным иностранных СМИ, карту дислокации отечественных комплексов ПВО для ВСУ составили специалисты из США и Франции.

Удар пришелся на промзону Новоселки в Чехове. На территории объекта вспыхнули несколько зданий, наиболее масштабный пожар охватил складской комплекс. Еще один беспилотник упал в деревне Солнышково, повредив частное домовладение и легковушку.