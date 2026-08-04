Евгений Алексеев возглавил аппарат губернатора и правительства Рязанской области

Аппарат губернатора и правительства Рязанской области возглавил Евгений Алексеев. Нового руководителя на заседании правительства 4 августа представил губернатор Павел Малков.

Евгений Алексеев приехал в Рязанскую область из Челябинска. В системе государственной службы он работает более 15 лет. С 2010 года занимал должность заместителя главы администрации, позже руководил управлением делами и протоколом.

Представляя нового руководителя, Павел Малков отметил его профессиональный опыт и выразил уверенность, что Алексеев успешно справится с работой в новом регионе.

«Опытный руководитель, много лет отдал госслужбе, хорошо понимает задачи. Уверен, что и в Рязани вы себя проявите», — сказал губернатор.

Ранее аппарат губернатора и правительства Рязанской области возглавлял Роман Цуканов. Он перешел на новую должность, став руководителем управления Росреестра по Рязанской области.

Павел Малков поблагодарил Цуканова за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом месте.