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Новости России

Эксперт объяснил, откуда запустили атаковавшие Чехов в Подмосковье дроны

Алексей Самохин
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Киевские силы могли нанести удар по Подмосковью с территории Харьковской и Сумской областей. Такое мнение выразил военный эксперт, историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По оценке специалиста, противник задействовал ближайшие к региону плацдармы. Удары наносились преимущественного дронами «Лютый» и FP-1. 

«Как правило, сейчас запускают из областей, которые ближе всего. В сторону Московского региона — из Харьковской и Сумской», — заявил Кнутов. 

Атакующие аппараты огибали позиционные районы российских ЗРК. Прокладывать маршруты в обход систем противовоздушной обороны украинским военным помогает разведка Запада. По данным иностранных СМИ, карту дислокации отечественных комплексов ПВО для ВСУ составили специалисты из США и Франции.

Удар пришелся на промзону Новоселки в Чехове. На территории объекта вспыхнули несколько зданий, наиболее масштабный пожар охватил складской комплекс. Еще один беспилотник упал в деревне Солнышково, повредив частное домовладение и легковушку.

Атака 4 августа привела к человеческим жертвам. Погибли пять человек, еще десять получили ранения разной степени тяжести. Врачи Чеховской больницы приняли шестерых пострадавших. Ещё двоих раненых распределили в стационары Подольска и Серпухова. Двое участников инцидента отказались от госпитализации после осмотра на месте.

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