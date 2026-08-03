Пострадавшие при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке получили минно-взрывные травмы

Минно-взрывные травмы стали основным характером повреждений у пострадавших при атаке беспилотников на село Архипо-Осиповка в Краснодарском крае. Об этом сообщил главный врач городской больницы Геленджика Сергей Ермаков на видеозаписи, опубликованной в официальном канале мэра города Алексея Богодистова в социальной сети MAX.

По словам главврача, степень тяжести ранений у пациентов различная, среди них есть и тяжёлые случаи. В городской больнице Геленджика медицинскую помощь получают 18 человек, включая троих несовершеннолетних. Все они размещены в травматологическом и хирургическом отделениях учреждения.

Сергей Ермаков уточнил, что одного ребёнка готовят к эвакуации в детскую краевую больницу Краснодара для оказания специализированной помощи. Часть остальных пациентов также планируется перевести в краевые медицинские учреждения, где им смогут предоставить необходимое лечение.

Обломки украинского беспилотника упали в Архипо-Осиповке утром 3 августа. По информации местных властей, атака была целенаправленно совершена на гражданские объекты курортного посёлка.

Трагедия унесла жизни семи человек, среди которых трое детей. Ещё 40 человек получили травмы различной степени тяжести. Из них 21 пациент был госпитализирован, а 19 человек получили необходимую медицинскую помощь амбулаторно и были отпущены домой.

В Геленджике организована горячая линия. Родственники отдыхающих, которые находились в Архипо-Осиповке и до сих пор не вышли на связь, могут позвонить по специальному номеру и уточнить информацию о своих близких.

Власти региона продолжают оказывать всю необходимую поддержку пострадавшим и их семьям.