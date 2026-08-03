На Старой Рязани археологи обнаружили подвал крупной постройки XIV века

На Старой Рязани археологи сделали неожиданное открытие. Во время работ на раскопе 7В обнаружили остатки подвального помещения, принадлежавшего крупной постройке XIV века. Находка вызвала особый интерес исследователей, поскольку сооружения подобных масштабов нехарактерны для этого исторического периода.

Как сообщили археологи в официальном сообществе ВКонтакте, нынешний полевой сезон преподнес исследователям настоящий сюрприз. Обнаруженный объект представляет собой остатки подвальной ямы значительных размеров. Предварительный анализ найденных материалов позволил датировать постройку XIV веком — периодом, для которого столь масштабные подземные сооружения являются редкостью.

Исследователи отмечают, что каждый год раскопки на Старой Рязани приносят новые открытия и ставят перед учеными очередные вопросы. Археологи планируют продолжить детальное изучение найденного сооружения и окружающего его культурного слоя.