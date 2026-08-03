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Новости мира

Скончался актер из «Сверхъестественного» и «Секретных материалов» Скотт Хайленд

Анастасия Мериакри
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Канадский актер Скотт Хайлендс ушел из жизни 29 июля 2026 года. Ему было 83 года. Печальную новость сообщил его сын, кинооператор Люк Хайлендс.

«Мое сердце разбито из-за необходимости поделиться новостью о том, что мой папа Скотт скончался в среду вечером», — приводит слова Люка aif.ru.

Точная причина смерти не разглашается. Однако известно, что в 2021 году у артиста был диагностирован острый миелоидный лейкоз. После себя Скотт Хайлендс оставил жену Веронику, сына Люка и дочь Ребекку.

Творческий путь Хайлендса начался на театральных подмостках, а его кинодебют состоялся в 1969 году в картине «Папа ушёл на охоту». Настояльную популярность и признание зрителей ему принесла главная роль в культовой полицейской драме «Ночная жара».

За свою долгую и плодотворную карьеру актер снялся более чем в 130 проектах. Зрители могли видеть его в таких известных фильмах и сериалах, как «Титаник», «Секретные материалы», «Звёздные врата: SG-1», «Ви» и «Сверхъестественное».

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