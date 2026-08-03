Скончался актер из «Сверхъестественного» и «Секретных материалов» Скотт Хайленд

Канадский актер Скотт Хайлендс ушел из жизни 29 июля 2026 года. Ему было 83 года. Печальную новость сообщил его сын, кинооператор Люк Хайлендс.

«Мое сердце разбито из-за необходимости поделиться новостью о том, что мой папа Скотт скончался в среду вечером», — приводит слова Люка aif.ru.

Точная причина смерти не разглашается. Однако известно, что в 2021 году у артиста был диагностирован острый миелоидный лейкоз. После себя Скотт Хайлендс оставил жену Веронику, сына Люка и дочь Ребекку.

Творческий путь Хайлендса начался на театральных подмостках, а его кинодебют состоялся в 1969 году в картине «Папа ушёл на охоту». Настояльную популярность и признание зрителей ему принесла главная роль в культовой полицейской драме «Ночная жара».

За свою долгую и плодотворную карьеру актер снялся более чем в 130 проектах. Зрители могли видеть его в таких известных фильмах и сериалах, как «Титаник», «Секретные материалы», «Звёздные врата: SG-1», «Ви» и «Сверхъестественное».