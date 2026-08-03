Таролог назвала три знака зодиака, которым важно отправиться в отпуск этой осенью

Осень 2026 года станет критически важным периодом для восстановления сил представителей трех знаков зодиака. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказала таролог и нумеролог Виктория Крылова. По ее словам, карты настоятельно рекомендуют Ракам, Весам и Козерогам приобрести билеты и сменить обстановку, чтобы избежать эмоционального истощения.

Для Раков дедлайн уже близок. Эксперт предупреждает, что если они останутся дома, их рискует захлестнуть волна негативных эмоций. Карты советуют организовать поездку к морю или крупному озеру строго до 20 сентября, чтобы смыть накопившуюся усталость. Если упустить этот момент, до самого декабря знак будет чувствовать, что опаздывает за уходящим поездом жизни. «Не ждите идеального момента», — резюмирует таролог.

Весам идеально подойдет октябрь. Однако изоляция им противопоказана. Крылова рекомендует отправиться в небольшое путешествие с близкой подругой или посетить город с красивой архитектурой и природой. Прогулки, фотографии и созерцание прекрасного станут лучшей профилактикой традиционной осенней хандры и помогут вернуться к делам с новыми силами.

Козерогам, известным своим трудолюбием, предстоит напряженный рабочий период. Чтобы не загнать себя в угол, им необходимо запланировать 3–4 дня полного цифрового детокса во второй половине ноября. Идеальный сценарий — уединение в лесу или горах без доступа к интернету. Если проигнорировать эту рекомендацию, к Новому году внутренняя «батарейка» Козерогов сядет в ноль.