В Рязанской области 4 августа ожидается густой туман с видимостью до 200 метров

В ночные и утренние часы 4 августа на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия. По данным синоптиков, в отдельных районах региона пройдет густой туман.

Видимость на дорогах существенно ухудшится и составит от 200 до 500 метров. В связи с этим спасатели и сотрудники ГИБДД настоятельно рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными, снизить скорость движения, включить противотуманные фары и соблюдать увеличенную дистанцию между транспортными средствами. Пешеходам также следует быть заметными на дороге, используя светоотражающие элементы.

В МЧС региона напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации или если вы стали свидетелем происшествия, необходимо немедленно звонить в экстренные службы. С городского телефона следует набирать 01, с мобильного — 101. Единый номер вызова всех оперативных служб — 112 (звонок бесплатный даже при отрицательном балансе).