Вечером 1 августа жители Рязани смогли вновь увидеть серебристые облака, хотя обычно к этому времени они уже исчезают из умеренных широт. О необычном явлении рассказали специалисты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина.

По наблюдениям ученых, на безоблачном небе появился небольшой, но плотный и яркий массив серебристых облаков. Он был изолированным — восточнее и западнее подобных образований не наблюдалось.

Специалисты пояснили, что Рязань оказалась на самом краю своеобразного «щупальца», протянувшегося от основного массива серебристых облаков в приполярных широтах. Обычно к началу августа эта область уже заметно сокращается и отступает к районам полярного дня, однако в нынешнем году облака задержались дольше обычного.

По сравнению с июльскими наблюдениями августовские серебристые облака выглядели менее яркими и приобрели желтоватый оттенок. Это связано с тем, что Солнце в начале августа находится ниже над горизонтом, и его свет проходит через более плотные слои атмосферы, из-за чего привычный серебристый цвет смешивается с теплыми оттенками вечернего неба.

Согласно измерениям инклинометра, край облачного массива находился примерно в 600 километрах от Рязани — предположительно над районом Великого Устюга.

Ученые считают, что задержка серебристых облаков может быть связана с циклонической активностью, которая летом наблюдалась во всем Северном полушарии. По одной из гипотез, процессы в тропосфере, сопровождавшиеся частыми ливнями и грозами, могли повлиять на состояние верхней мезосферы, где формируются серебристые облака. Впрочем,исследователи подчеркивают, что подобная связь пока остается предметом научных изысканий.

Вечером 2 августа над Рязанью также наблюдались светлые полосы в небе. Однако, как уточнили специалисты, это уже были не серебристые, а перистые облака, связанные с приближением атмосферного фронта.