Рост цен на школьный набор выше официальной инфляции — Mash

Минимальная стоимость школьного набора в России выросла до 18,9 тыс. рублей. По данным исследования Mash, за год средняя цена комплекта увеличилась на 6,3%. Информации по Рязани, к сожалению, у нас нет.

«Рост цен на школьный набор опять выше официальной инфляции. Минимум 18,9 тысяч рублей придётся отвалить, чтобы собрать ребёнка на учёбу», — пишет автор поста.

Больше всего подорожали дневники, детская обувь и школьная форма. Медианные цены за период с 1 по 25 июля выглядят следующим образом:

школьная форма — 5 399 рублей (+7%);

рюкзак — 4 705 рублей (+6%);

детские туфли или ботинки — 2 089 рублей (+10%);

детские кроссовки — 2 067 рублей (+10%);

школьная рубашка или блузка — 1 078 рублей (+7%);

детские брюки или юбка — 949 рублей (+7%);

футболка — 621 рубль (+9%);

набор тетрадей — 491 рубль (+7%);

набор ручек и карандашей — 427 рублей (+3%);

дневник — 183 рубля (+12%).

Единственной категорией, где цены снизились, стал пенал с канцелярскими принадлежностями. Его медианная стоимость уменьшилась на 12% и составила 916 рублей.

Авторы исследования также отметили изменение покупательского поведения. Продажи школьной формы, рюкзаков и дневников снизились на 10–15%. Предполагается, что многие родители откладывают основные покупки до августа, когда образовательные учреждения публикуют окончательные списки необходимых вещей. При этом спрос на кроссовки и повседневную одежду остается высоким, поскольку такую одежду дети смогут носить не только в школе.