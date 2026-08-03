Рекорды на высоте 123 метра: как T2 превращает телеком-инфраструктуру в точку притяжения туристов

Тула встретила журналистов не пряниками, а видами на водохранилище и технологическими рекордами. Вместо скучных презентаций в душных залах — бинокли и живое общение на набережной. 30 июля T2 организовал для представителей медиасферы из девяти регионов нестандартный пресс-тур по городу-герою, показав, как инфраструктура оператора органично вплетается в городскую среду и туристический имидж региона.

Маршрут начался в городе Советске у популярной локации «Зеленая арка» — точки, хорошо знакомой и местным жителям, и гостям региона. Но главным объектом внимания стала не архитектурная форма, а соседствующая с ней базовая станция, уходящая в небо на 123,5 метра. Для сравнения: это высота 40-этажного дома. Журналистам выдали бинокли, чтобы они могли в деталях рассмотреть оборудование.

Директор макрорегиона «Центр» T2 Денис Маликов объяснил выбор локации так:

«Мы начинаем пресс-тур не в зале, а в фотогеничной локации. Тема встречи — рекорды и максимум во всем. Эта базовая станция — как раз про максимум: обычно телеком-оборудование размещают на высоте 30–60 метров, но здесь пошли ввысь, чтобы обеспечить сигналом окрестности».

Фото Евгения Иванова

Следом гостей ждал блок фактов, которые наглядно демонстрируют, почему T2 уверенно набирает обороты в Центральном регионе и за его пределами:

· Масштаб сети — в 2025 году оператор установил 37 000 базовых станций по всей России, установив отраслевой рекорд. Средняя скорость мобильного интернета выросла на 33,5%, а значит, пользователи напрямую чувствуют эффект от каждого нового объекта.

· Технологическая независимость — в макрорегионе «Центр» уже работают свыше 200 отечественных станций «Булат», используются АМС «Пилар». Это не просто цифры, а вклад в устойчивость и суверенитет сети.

· Доступность как приоритет — с 2021 года в рамках проекта УЦН связь пришла в более чем 800 отдаленных населенных пунктов. Самые активные сельские абоненты живут в Александровке (Тульская область), Марково (Ярославская), Острецово (Ивановская), Сокольниках (Тверская) и Куракино (Калужская).

· Самые высокие точки — топ-5 базовых станций оператора впечатляет: Советск (123,5 м), Волгореченск (122 м), Новомичуринск (118 м), Рославль (115 м), Быково (107 м), а также объекты в Ярославской, Тверской, Калужской и Ивановской областях.

· Признание экспертов — по данным «ТМТ Консалтинг» (май-июнь 2026), T2 стал самым востребованным оператором в Тульской и Смоленской областях.

· Контент-лидерство — подписка MiXX признана лучшей по наполнению (версия Frank RG), объединяя пять кинотеатров, музыку, книги и многое другое в одном сервисе.

· Лояльность без границ — программа «Больше» позволяет обменивать минуты и гигабайты на скидки от партнеров и открыта даже для клиентов других операторов.

· Кибербезопасность — по оценке ComNews Research, T2 уверенно лидирует в этой сфере: сервис SafeWall предлагает 17 бесплатных инструментов, включая «Антиспам» и проверку утечек данных.

Фото Евгения Иванова

Следующец точкой маршрута стал мост молодоженов на реке Воронке. Здесь Денис Маликов провёл параллель между развитием телеком-инфраструктуры и ростом турпотока. Согласно данным Минэкономразвития, Тула, Кострома и Калуга входят в число регионов с устойчиво растущей туристической активностью. И данные сети T2 полностью подтверждают эту динамику: там, куда приезжают люди, должна быть хорошая связь.

Фото Евгения Иванова

Кульминацией пресс-тура стала площадка T2 на Казанской набережной, где оператор выступает центральным партнером фестиваля «Газон». Здесь кипит жизнь: игры, мастер-классы, творческие и музыкальные выступления.

«Мы выходим за рамки телекома и поддерживаем увлечения абонентов. Раз компания стала лидером по числу клиентов в Тульской области, масштаб на набережной должен быть под стать — гигантским!», – отметил Денис Маликов.

И масштаб действительно впечатляет. До 22 августа здесь работает гигабоулинг, а с 11 августа гостей ждёт бильярд внушительных размеров. Для посетителей проводят турниры с памятными подарками, работает лаунж-зона с зарядными станциями. Чтобы гости оставались на связи даже в часы пиковых нагрузок, компания дополнительно усилила сигнал, уделив особое внимание Казанской набережной. План сезона — собрать на площадке T2 больше 400 тысяч гостей, и, по словам Маликова, график выполнения уверенно соблюдается.

Казанскую набережную посетила Елена Мартынова, министр туризма Тульской области. Она высоко оценила подобные проекты как драйверы привлечения отдыхающих:

«Всего за 10 лет Тула превратилась в мощный туристический центр с 2 миллионами гостей в год, предлагая гостям не только традиционные пряники, но и заводские экскурсии с футуристическими пейзажами. Мы гордимся, что уже перевыполнили федеральные планы по связи на маршрутах, и призываю вас насладиться поездкой, чтобы понять: сюда нужно приезжать снова и снова».

В завершение Денис Маликов сформулировал принципы, на которых строится работа оператора:

«Быстрая реакция, высокое качество связи и нужный людям продукт — «три кита» доверия. Продолжим работать с полной отдачей, оставаясь для людей надежным технологическим партнером».

Телеком-инфраструктура сегодня — это не только вышки и антенны. Это часть городской культуры, туристического опыта и повседневной жизни людей. А рекорды, которые ставит T2, работают не ради галочки, а ради того, чтобы связь была там, где она нужна, и оставалась незаметной, но незаменимой.