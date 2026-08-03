Рязанцы благодарят бойцов МОГ за отражение массированной атаки БПЛА

В Рязанской области продолжается набор добровольцев в мобильные огневые группы (МОГ), которые совместно с подразделениями ПВО Минобороны обеспечивают защиту региона от воздушных угроз. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Особо серьезное испытание для системы противовоздушной обороны региона пришлось на ночь 29 июля — тогда над областью было уничтожено 45 беспилотников. В результате атаки пострадали шесть человек, однако, по оценкам местных жителей, разрушений и жертв могло быть значительно больше, если бы не слаженные действия расчетов МОГ и военных ПВО.

Жители области выражают искреннюю признательность защитникам.

«Мне часто приходится слышать и пролеты беспилотников, и звуки работы ПВО. И я очень благодарна нашим ребятам из мобильных огневых групп за их готовность защитить наш город», – говорит Ирина из Рязанского округа.

Отмечается, что в ряды МОГ входят самые разные люди, которых объединяет общее стремление обезопасить свои дома, близких и родные населенные пункты.