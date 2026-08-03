Фото: max.ru/ryazanoblast
Общество

Рязанцы благодарят бойцов МОГ за отражение массированной атаки БПЛА

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В Рязанской области продолжается набор добровольцев в мобильные огневые группы (МОГ), которые совместно с подразделениями ПВО Минобороны обеспечивают защиту региона от воздушных угроз. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Особо серьезное испытание для системы противовоздушной обороны региона пришлось на ночь 29 июля — тогда над областью было уничтожено 45 беспилотников. В результате атаки пострадали шесть человек, однако, по оценкам местных жителей, разрушений и жертв могло быть значительно больше, если бы не слаженные действия расчетов МОГ и военных ПВО.

Жители области выражают искреннюю признательность защитникам.

«Мне часто приходится слышать и пролеты беспилотников, и звуки работы ПВО. И я очень благодарна нашим ребятам из мобильных огневых групп за их готовность защитить наш город», – говорит Ирина из Рязанского округа.

Отмечается, что в ряды МОГ входят самые разные люди, которых объединяет общее стремление обезопасить свои дома, близких и родные населенные пункты.

«Мобильные огневые группы входят в состав отряда БАРС «Рязань». Это отряд территориальной обороны, который подчиняется губернатору. Именно поэтому участников МОГ не могут отправить в другие регионы, в том числе в зону СВО (мобилизации они тоже не подлежат). Они выполняют задачи только в Рязанской области», – рассказывает начальник штаба отряда БАРС «Рязань» Евгений Бажанов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Рекорды на высоте 123 метра: как T2 превращает телеком-инфраструктуру в точку притяжения туристов
Следующая статья
В Рязани в августе вновь появились серебристые облака

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Темы
Общество

Рязанские спортсмены завоевали пять медалей на Чемпионате мира по джиу-джитсу в Абу-Даби

Сборная команда спортсменов из Рязанской области достойно представила регион на престижном мировом первенстве по джиу-джитсу, прошедшем в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Интересное

Рекорды на высоте 123 метра: как T2 превращает телеком-инфраструктуру в точку притяжения туристов

Вместо скучных презентаций в душных залах — бинокли и живое общение на набережной.
Общество

Аркадий Фомин извинился перед жителями за ошибку администрации, повлекшую нарушение сроков ремонта дороги

Глава регионального парламента Аркадий Фомин провел личный прием граждан, на котором жительница Шиловского района Любовь Тихонова рассказала о ситуации с ремонтом улицы Школьной в селе Борок.
Общество

Рязанская область заняла 73-е место в рейтинге регионов по качеству дорог

Качество автомобильных дорог традиционно остается одной из ключевых инфраструктурных проблем страны, от решения которой во многом зависят динамика экономического роста и качество жизни.
Культура и события

Более 100 рязанских семей объединил форум «Родные-Любимые» в Доме молодёжи

1 августа в Доме молодёжи (г.Рязань, Соборная площадь, д.14) прошёл форум семейного сообщества «Родные-Любимые».
Общество

С 3 августа начнется прием заявлений по системе «Мобильный избиратель» на выборы в Госдуму

18, 19 и 20 сентября пройдут выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва.
Общество

Павел Малков вручил награды десантникам в рязанском Правительстве

Губернатор Павел Малков произнес это на торжественной церемонии вручения государственных и региональных наград личному составу Рязанского территориального гарнизона. Мероприятие, приуроченное ко Дню Воздушно-десантных войск, прошло в Правительстве Рязанской области.
Общество

С 1 августа на рязанский маршрут № 53 выходят 16 современных автобусов с кондиционерами и пандусами

1 августа, на муниципальный маршрут № 53 в Рязани выйдут 16 новых автобусов, которые будут обслуживать пассажиров вместо прежнего перевозчика.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье