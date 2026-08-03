В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
О происшествии утром 3 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки БПЛА упали на территории гражданской инфраструктуры.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.
Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать поддержку семьям погибших и всем пострадавшим.