В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.

О происшествии утром 3 августа сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. По его словам, обломки БПЛА упали на территории гражданской инфраструктуры.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал глава региона.

Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. На месте падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Губернатор поручил главе Геленджика Алексею Богодистову оказать поддержку семьям погибших и всем пострадавшим.