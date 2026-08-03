Новый Toyota Yaris L-X появился в продаже в России за 1,15 млн рублей

В России начали предлагать китайскую версию Toyota Yaris L-X. Компактный хэтчбек с увеличенным дорожным просветом можно заказать примерно за 1,15 млн рублей. Об этом сообщает avtonovostidnya.ru

Автомобиль продают во Владивостоке. Одна из местных компаний предлагает доставку Toyota Yaris L-X за 1 150 000 рублей. В Китае эта модель стоит около 800 тысяч рублей в пересчете на российскую валюту, а разница в цене связана с расходами на перевозку и оформление.

На фоне отечественных моделей предложение выглядит конкурентоспособно. К примеру, LADA Granta Cross стоит минимум 1 196 000 рублей, версия Granta Active Cross — от 1 206 000 рублей. За универсал LADA Iskra SW Cross придется заплатить еще больше — от 1 657 000 рублей.

В России предлагают Toyota Yaris L-X в комплектации Luxury Plus в белом кузове. В оснащение входят бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя, мультимедийная система с сенсорным экраном, камера заднего вида, климат- и круиз-контроль.

Кроме того, автомобиль получил легкосплавные 15-дюймовые диски, электроприводной люк, сиденья из экокожи и передний подлокотник. За освещение отвечают светодиодные фары и противотуманные фонари.

В салоне предусмотрены электрорегулировка зеркал и стеклоподъемников, водитель может контролировать давление в шинах.

Под капотом такого кросс-хэтча стоит 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 112 л. с. и 139 Нм крутящего момента. Пару ему составляет вариатор с имитацией восьми передач, а привод у него передний.