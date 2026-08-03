Мужчина и ребёнок пострадали в ДТП с «Газ Луидор» в рязанской области

31 июля, примерно в 14:30, на 53-м километре автодороги Рязань-Ряжск-Александр Невский-Данков-Ефремов в Старожиловском районе, по предварительной информации, 36-летний рязанец, управляя грузовым автомобилем «Газ Луидор», совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Тигуан».
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний водитель иномарки – житель Рязани, и его 3-летний пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.