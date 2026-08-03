Фото Рязанской областной Думы
Общество

Аркадий Фомин извинился перед жителями за ошибку администрации, повлекшую нарушение сроков ремонта дороги

Олеся Чугунова
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Глава регионального парламента Аркадий Фомин провел личный прием граждан, на котором жительница Шиловского района Любовь Тихонова рассказала о ситуации с ремонтом улицы Школьной в селе Борок.

Это социально значимый объект: улица ведет к памятнику «Воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». Проект благоустройства территории и подъездного пути к местному кладбищу реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Часть средств вложено жителями, а оставшийся (основной) объем – софинансирование из областного бюджета.

Необходимые бюджетные ассигнования были выделены, конкурсные процедуры запущены. Однако при подготовке документации администрация Шиловского городского поселения допустила техническую ошибку, в результате которой контракт был расторгнут, а сроки начала работ сдвинуты.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин извинился перед жителями за ошибку администрации, повлекшую нарушение сроков ремонта дороги:

«Считаю такое отношение к делу недопустимым. Хочу лично принести извинения жителям села Борок за действия поселковой администрации и за то, что людям придется дольше ждать ремонта. Сейчас все необходимые процедуры будут проведены повторно. В течение трех-четырех недель должен быть определен подрядчик, который сможет выйти на объект в середине августа. Ситуацию беру на личный контроль. Вместе с жителями и представителями села будем следить за каждым этапом: от повторных торгов до качества и сроков выполнения работ. Нельзя допустить, чтобы ремонт затянулся до осени и проводился в неподходящих погодных условиях. Люди неоднократно поднимали вопрос о состоянии этой дороги, поэтому объект обязательно должен быть доведен до конца».

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