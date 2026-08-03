Глава регионального парламента Аркадий Фомин провел личный прием граждан, на котором жительница Шиловского района Любовь Тихонова рассказала о ситуации с ремонтом улицы Школьной в селе Борок.

Это социально значимый объект: улица ведет к памятнику «Воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны». Проект благоустройства территории и подъездного пути к местному кладбищу реализуется в рамках программы поддержки местных инициатив. Часть средств вложено жителями, а оставшийся (основной) объем – софинансирование из областного бюджета.

Необходимые бюджетные ассигнования были выделены, конкурсные процедуры запущены. Однако при подготовке документации администрация Шиловского городского поселения допустила техническую ошибку, в результате которой контракт был расторгнут, а сроки начала работ сдвинуты.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин извинился перед жителями за ошибку администрации, повлекшую нарушение сроков ремонта дороги: