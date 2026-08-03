В центре Рязани перенесли пешеходный переход между двумя парками

На улице Ленина в Рязани перенесли пешеходный переход между Верхним и Нижним городскими парками. Теперь он находится прямо напротив входных групп в парки.

Работы проведены в рамках проекта «Рязань пешеходная», который предусматривает благоустройство улиц и общественных пространств в центре города.

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