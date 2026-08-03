В Рязани 53-летний мужчина из ревности зарезал сожительницу

В Рязани завершено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в совершении убийства своей сожительницы (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Рязанской области.

Следствием установлено, что в мае 2026 года между 53-летним обвиняемым и 53-летней потерпевшей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения по адресу своего проживания, на почве ревности произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине несколько ударов ножом в область туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Следователями собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.