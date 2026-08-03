В Москве мужчина избил бывшую девушку после проигрыша в боулинг

В столичном районе Кузьминки посетитель развлекательного центра напал на свою бывшую возлюбленную, не сумев смириться с ее успехами в игре. Женщина госпитализирована с серьезными травмами, а нападавший задержан правоохранительными органами.

По данным канала «База», экс-возлюбленные решили сохранить дружеские отношения после расставания и отправились на совместный отдых в боулинг-клуб в компании общего знакомого. Однако вечер принял трагический оборот. Когда девушка начала выигрывать, мужчина не выдержал и в приступе ярости ударил ее бутылкой по голове, после чего продолжил избиение.

Пострадавшая была доставлена в больницу. У нее диагностированы черепно-мозговая травма, рваная рана головы и подозрение на перелом руки. Врачи отмечают, что женщине предстоит длительное лечение и восстановление.

Остановить агрессора удалось только совместными усилиями охраны заведения и оперативно прибывших сотрудников Росгвардии. В настоящее время мужчине грозит уголовное преследование и длительный срок лишения свободы. Параллельно администрация боулинг-клуба оценивает материальный ущерб, нанесенный дебоширом имуществу заведения.