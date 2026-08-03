В Рязани иностранец может получить штраф до 1 000 000 рублей за съемку атаки БПЛА

Сотрудники полиции Рязанской области выявили факт нарушения регионального законодательства 27-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающим в областном центре.

По данным следствия, в ночь на 29 июля 2026 года мужчина, находясь в своей квартире, снял на мобильный телефон момент атаки и последующего взрыва украинского беспилотного летательного аппарата. Видеозапись привлекла внимание оперативных служб, после чего нарушитель был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. Задержанный полностью признал свою вину.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Полиция напоминает, что на территории региона действует строгий запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию в интернете и СМИ любой информации, которая может раскрыть: