Фото: УМВД России по Рязанской области
Происшествия

В Рязани иностранец может получить штраф до 1 000 000 рублей за съемку атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
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Сотрудники полиции Рязанской области выявили факт нарушения регионального законодательства 27-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающим в областном центре.

По данным следствия, в ночь на 29 июля 2026 года мужчина, находясь в своей квартире, снял на мобильный телефон момент атаки и последующего взрыва украинского беспилотного летательного аппарата. Видеозапись привлекла внимание оперативных служб, после чего нарушитель был доставлен в отдел полиции для дачи объяснений. Задержанный полностью признал свою вину.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 10.8 Закона Рязанской области «Об административных правонарушениях». Санкция данной статьи предусматривает наложение штрафа в размере до одного миллиона рублей.

Полиция напоминает, что на территории региона действует строгий запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию в интернете и СМИ любой информации, которая может раскрыть:

  • использования и последствий применения БПЛА, позволяющих идентифицировать их тип, место нахождения, запуске или траектории полета, месте атаки и фактах поражения объектов;
  • применения и последствиях применения средств противодействия БПЛА, в том числе ПВО и РЭБ;
  • мест расположения сил и средств Минобороны РФ, систем ПВО и РЭБ, военных комиссариатов и других объектов военного назначения, а также критически важных объектов в регионе.

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