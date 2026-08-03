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Погода

В Рязанской области 4 августа ожидается потепление до 29 градусов с утренним туманом

Анастасия Мериакри
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Жителей Рязанской области во вторник, 4 августа, ожидает комфортный летний день. По данным синоптиков, в регионе установится переменная облачность.

Ночью в некоторых районах пройдут кратковременные слабые дожди, а в ночные и утренние часы местами возможен туман, что водителям следует учитывать при планировании ранних поездок. Однако в дневное время осадков не предвидится, и погода будет преимущественно сухой.

Температура воздуха ночью составит от 11°С до 16°С выше нуля, а днем воздух прогреется до комфортных 24°С–29°С градусов тепла. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью от 3 до 8 метров в секунду.

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