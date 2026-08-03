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Новости России

Стало известно, какие модели БПЛА и откуда атаковали пляж Геленджика

Анастасия Мериакри
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Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев проанализировал схему недавних атак на курортные зоны Черноморского побережья. В комментарии изданию aif.ru специалист предположил, что беспилотники, нанесшие удар по Геленджику, стартовали с территории Одесской области, выбрав сложный маршрут в обход Крымского полуострова.

По словам эксперта, поражение целей в районе Геленджика и Сочи требовало от операторов построения нетривиальной траектории полета.

«Вероятнее всего, беспилотники запускали из Одесской области. Дроны облетали Крым и дальше уже летели над Черным море», — пояснил Кондратьев. Такой маршрут позволяет скрыть факт пуска и усложнить работу систем противовоздушной обороны.

Специалист также обратил внимание на техническое оснащение атакующей стороны. Как правило, для подобных диверсий применяются проверенные модификации аппаратов, способные преодолевать значительные расстояния по сложным траекториям. В их числе FP-1 от компании Firepoint и АН-196 «Лютый», разработанный концерном «Антонов».

Напомним, что в результате падения обломков беспилотника в селе Архипо-Осиповка (городской округ Геленджик) произошла трагедия. Удар пришелся по пляжной зоне в момент скопления людей. Погибли шесть человека, среди которых есть дети, еще около 40 пострадавших получили ранения. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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