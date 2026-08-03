Гороскоп на август 2026 года: два мощных затмения разделят знаки зодиака на два лагеря

Август 2026 года обещает быть далеко не самым спокойным месяцем лета. По словам астролога Алены Григ, финал лета выдастся насыщенным на события и потребует от нас максимальной осознанности.

«В августе будет много истерик, стрессов, и психологически это достаточно тяжелый период, когда нужно сохранять внутреннее спокойствие. Вот как финальный месяц лета повлияет на каждый знак зодиака», — предупреждает эксперт.

Психологически это тяжелый период, главное правило которого — сохранять внутреннее спокойствие. Однако для кого-то август станет трамплином к успеху. Разбираемся, какие даты критические, кому суждено сорвать куш, а кому лучше залечь на дно.

Календарь осторожности: главные опасные даты августа

Прежде чем читать прогноз для своего знака, запомните эти даты. В эти периоды звезды рекомендуют всем без исключения сбавить обороты:

9–15 августа и 25–30 августа: Коридоры затмений. Категорически не рекомендуется начинать новые глобальные проекты, регистрировать браки, делать пластические операции и принимать судьбоносные решения.

Коридоры затмений. Категорически не рекомендуется начинать новые глобальные проекты, регистрировать браки, делать пластические операции и принимать судьбоносные решения. 15 и 30 августа: Дни повышенного травматизма. Высокий риск растяжений, переломов и бытовых травм.

Овен

Для вас август станет максимально продуктивным месяцем. Если вы готовы трудиться, все дела будут спориться. Это идеальное время для смены работы, решения личных вопросов и любого развития. 15 и 30 августа избегайте тяжелых физических нагрузок — риск травм очень высок.

Лев

Вы окажетесь в эпицентре событий: затмение 12 августа выпадает прямо на ваш знак. С 9 по 15 августа не принимайте жизненно важных решений и не действуйте сгоряча. Проведите эту неделю максимально рутинно. В остальное время месяц прекрасен для реализации самых смелых мечт и амбиций.

Стрелец

Отличный месяц для смены работы, улучшения жилищных условий, крупных покупок и начала новых романтических отношений. Если вы родились во второй половине знака, строго следуйте своим внутренним принципам и не пытайтесь никого обмануть — карма в этом месяце наказывает мгновенно.

Телец

Разделите месяц на две части. Первая половина (до 15 августа) идеально подходит для ухода за собой, обучения и исправления ошибок, допущенных в период ретроградного Меркурия. Вторая половина месяца — лучшее время для занятий спортом.

Дева

Вас ждет кармический период: затмение 28 августа выпадает на ваш знак. С 25 по 30 августа возможны резкие удары судьбы. Не принимайте поспешных решений, не паникуйте и тщательно взвешивайте все «за» и «против». Спешка — ваш главный враг в эти дни.

Козерог

Если вы родились в первой половине знака, периоды затмений (12 и 28 августа) для вас крайне травмоопасны. Исключите алкоголь, соблюдайте технику безопасности, будьте предельно аккуратны за рулем и не вступайте в конфликты. От активного физического труда лучше воздержаться.

Близнецы

Месяц отлично подходит для шопинга, ухода за собой и романтики. Свадьбы и начало отношений приветствуются. Не назначайте торжества и не делайте важных шагов в отношениях с 9 по 15 августа и с 25 по 30 августа. Приятные сюрпризы от судьбы особенно ждут тех, кто родился в первые 5 дней знака.

Весы

Это ваш месяц для самолюбования! Покупайте красивые вещи, занимайтесь обучением (отлично подойдет работа с логопедом или изучение языков). Время неблагоприятно для спорта. Вблизи затмений воздержитесь от резкой смены имиджа и косметологических операций.

Водолей

Затмение 12 августа затрагивает ваш знак. С 9 по 15 августа не оценивайте себя и свою жизнь, избегайте резких перемен. Просто реагируйте на обстоятельства. Если вы родились в первой половине знака, у вас могут обостриться аппетит и завышенная самооценка — справиться с негативными тенденциями поможет осознанная аскеза и умеренность.

Рак

Вторая половина месяца прекрасно подходит для активной работы и спорта. В остальное время занимайтесь своим телом и профессиональными делами. Как и Овны, вы уязвимы перед травмами 15 и 30 августа. Соблюдайте технику безопасности.

Скорпион

В первой половине месяца позвольте себе расслабиться и побаловать себя, а во второй — займитесь спортом. Сейчас не лучшее время для достижения глобальных амбициозных целей. Вы можете нереалистично оценивать свои силы и ресурсы, что приведет к ошибкам. Лучшая стратегия на август — спокойная рутина.

Рыбы

Затмение 28 августа выпадает на ваш знак, что может вызвать внутренние сомнения и терзания. С 25 по 30 августа не принимайте жизненно важных решений. Постарайтесь пройти этот период максимально рутинно, не поддаваясь эмоциональным качелям.

Главный совет астролога на август 2026 года: Не пытайтесь пробежать марафон на спринтерской скорости. В периоды затмений и ретроградных планет Вселенная проверяет нас на прочность. Сохраняйте холодный разум, заботьтесь о теле, избегайте спешки и помните: даже в самые стрессовые периоды можно найти возможности для роста, если не поддаваться панике.

По материалам 7дней.ru