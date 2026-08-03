Общество

Горожане – соавторы благоустройства: жители Рязани присоединились к федеральной программе «Городские решения»

Валерия Мединская
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В Рязани полных ходом идет благоустройство территории рядом с железнодорожной станцией Лесок в микрорайоне Соколовка. Работу по обустройству лесопарковой зоны местные жители начали вместе с экспертами-урбанистами и профессиональными дизайнерами. И все благодаря запуску в Рязани федеральной программы «Городские решения» фонда «Генезис». Наш регион вошел в число 32 территорий страны, где эта программа реализуется. Как жители участвуют в реализации проекта, и что хотят видеть в первую очередь, – обо всем этом рассказала эксперт федеральной программы «Городские решения» Дарья Кислицына.

Самое важное впечатление от Соколовки – это сами жители. Неравнодушные, готовые объединиться ради своего микрорайона.

Программа «Городские решения» привлекательна для горожан в первую очередь тем, что люди не просто выбирают вариант благоустройства из готовых дизайн-проектов, они участвуют в разработке концепции со специалистами. Так случилось и в Рязани. Проектную сессию устроили прямо на улице, в месте, где в скором времени появится сквер.

«Очень люблю такой формат: вместе с жителями пройтись по территории, посмотреть на нее их глазами, понять, как она живет каждый день», — поделилась во время визита в Рязань Дарья Кислицына.

В рамках проектной сессии жители совместно с экспертами разрабатывали свои варианты развития пространства: обсуждали предложения дизайнеров и архитекторов, предлагали функциональные зоны, основные маршруты и выбирали решения, которые позволят микрорайону стать более комфортным.
По итогам совместной работы было решено, что на обустраиваемой территории появятся детская площадка, зона тихого отдыха, молодежно-спортивная зона, клумбы, лавочки, песочница.

Кстати, работа в Соловке уже «кипит»: местные жители сами начали расчищать заросли, убирать мусор. Готовят площадку для вырубки сухих деревьев и дальнейшего профессионального благоустройства.

«Я очень давно хотела, чтобы здесь что-то поменялось, — призналась местная жительница Екатерина Кожевникова, — в радиусе пяти километров у нас нет ни одного парка, ни одного сквера. И получилось, что появилась такая возможность. Меня поддержали все соседи. В соцсетях очень многие откликнулись, и неожиданно стали приходить на уборку территории».

Когда люди объединяются вокруг общего дела, начинают происходить настоящие изменения

Эксперт Дарья Кислицина, комментируя программу «Городских решений», подчеркнула ее главное отличие от других в том, что право инициативы остается за жителями. В каждом из регионов – свой уникальный проект, в том числе и в Рязани.

«Это не шаблонные проекты, а действительно нужные, адаптированные под запросы местных жителей решения. Эксперты помогают горожанам определиться с тем, какой проект должен быть, какие ресурсы на него возможно привлечь и как людей объединить вокруг идеи. Такие проекты живут дольше, когда за них отвечают местные жители. И что самое важное – люди не ждут, когда их проект выберут победителем. Они настолько загораются этой идеей, что сами преобразуют пространство, где живут, начинают за него отвечать. Самое важное впечатление от Соколовки – это сами жители. Неравнодушные, готовые объединиться ради своего микрорайона».
Программа «Городские решения» реализуется фондом «Генезис» при информационной поддержке партии «Новые люди».

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