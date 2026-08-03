Больше 9 тысяч семей решили проблемы с кредитами во втором квартале 2026 года с помощью Среднерусского банка Сбера

Более 9 тысяч российских семей сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Среднерусского банка Сбербанка, который работает на территории Московской области и 9 ближайших регионов. Общий объём урегулированной задолженности превысил 8,8 млрд рублей.

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка.

Среди госпрограмм (вторые по востребованности среди всех мер поддержки) — кредитные и ипотечные каникулы. За апрель–июнь их оформили 3 тыс. человек, урегулировав долги на 3,4 млрд рублей. В первом квартале показатели были сопоставимы: 3,1 тыс. заёмщиков и 3,9 млрд рублей.

Если человек не может воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, ему могут помочь собственные программы Сбера. Они доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты.

● Реструктуризация поможет временно снизить ежемесячный взнос по кредиту. Этот вариант остаётся самым популярным в 2026 году: его во втором квартале выбрали 6 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,6 млрд рублей (в первом квартале — 4,7 тыс. человек на аналогичную сумму).

● Комплексное урегулирование станет хорошим вариантом для тех, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и другими банками. Этой программой поддержки во втором квартале 2026 года воспользовались 596 заёмщиков, закрыв вопросы на сумму 0,8 млрд рублей (в первом квартале — 610 заёмщиков и 0,72 млрд соответственно).

● Мировое соглашение — ещё один вариант реструктуризации долгов. Он поможет тем, у кого уже образовалась длительная просрочка, без принудительного взыскания. Во втором квартале 48 человек заключили такие соглашения примерно на 75 млн рублей (в первом квартале — 44 соглашения на 78 млн).

В экстренных ситуациях Сбер также может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA. С начала года с её помощью клиенты по всей стране продали активов на 10 млрд рублей.

На стадии банкротства также возможно урегулирование: во втором квартале такими инструментами воспользовались 1595 клиентов, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

За цифрами — истории конкретных людей. Осенью 2024 года жительница Смоленска, чей долг перед несколькими банками, включая ипотеку на единственное жилье, достиг около 3,5 млн рублей, обратилась к посредникам, обещавшим «списать долги и сохранить квартиру». Результат оказался обратным: суд признал женщину банкротом и ввел процедуру реализации имущества, под которую попала и ипотечная квартира. К тому моменту гонорар посредникам был полностью выплачен и они практически перестали выходить на связь.

Ситуацию удалось переломить, когда женщина обратилась в банк напрямую. Сбер предложил заключить отдельное мировое соглашение — механизм, который с 2024 года предусмотрен законом для сохранения ипотечного жилья при банкротстве. Сейчас соглашение готовится к подписанию: оно позволит клиентке сохранить квартиру и урегулировать задолженность.

В банке напоминают: обещания «раздолжнителей» — посредников, продающих услуги по списанию долгов, — не имеют юридических гарантий, и чтобы не оказаться в безвыходной ситуации лучше следовать правилу — чем раньше клиент обращается в банк, тем больше вариантов решения ему доступно.

Кроме того, специалисты Сбера информируют клиентов о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или получением новой профессии.

Амиран Левитский, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка:

«Кредит — это инструмент для решения многих жизненных задач. Но когда возникают незапланированные траты или привычный финансовый план рушится, и кредит может начать вызывать постоянное беспокойство. Мы понимаем, как это непросто, и готовы помочь. Сбер предлагает конкретные механизмы поддержки: кредитные каникулы, реструктуризацию задолженности, мировые соглашения, в том числе на стадии банкротства. Обратиться можно любым удобным способом — через СберБанк Онлайн, по номеру 900, в офисе или позвонив в службу урегулирования. Для каждого клиента мы подбираем индивидуальное решение, учитывающее именно его обстоятельства. Главное — не позволить страху или растерянности оттянуть первый шаг и фактически отказаться от помощи».

85 тысяч семей в России сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Сбера. Общий объём урегулированной задолженности превысил 70 млрд рублей — это на 14% выше показателя первого квартала.