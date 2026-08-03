Изображение от Drazen Zigic на Freepik
Экономика и бизнес

Больше 9 тысяч семей решили проблемы с кредитами во втором квартале 2026 года с помощью Среднерусского банка Сбера

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Более 9 тысяч российских семей сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Среднерусского банка Сбербанка, который работает на территории Московской области и 9 ближайших регионов. Общий объём урегулированной задолженности превысил 8,8 млрд рублей.

Людям, которые столкнулись с финансовыми сложностями, Сбер предлагает несколько вариантов решения проблем. Клиенты могут воспользоваться как государственными, так и собственными программами банка.

Среди госпрограмм (вторые по востребованности среди всех мер поддержки) — кредитные и ипотечные каникулы. За апрель–июнь их оформили 3 тыс. человек, урегулировав долги на 3,4 млрд рублей. В первом квартале показатели были сопоставимы: 3,1 тыс. заёмщиков и 3,9 млрд рублей.

Если человек не может воспользоваться кредитными или ипотечными каникулами, ему могут помочь собственные программы Сбера. Они доступны по всем видам кредитов: ипотека, потребительские займы, автокредиты и кредитные карты.

● Реструктуризация поможет временно снизить ежемесячный взнос по кредиту. Этот вариант остаётся самым популярным в 2026 году: его во втором квартале выбрали 6 тыс. клиентов, урегулировав долги на 4,6 млрд рублей (в первом квартале — 4,7 тыс. человек на аналогичную сумму).

● Комплексное урегулирование станет хорошим вариантом для тех, у кого есть долговые обязательства не только перед Сбером, но и другими банками. Этой программой поддержки во втором квартале 2026 года воспользовались 596 заёмщиков, закрыв вопросы на сумму 0,8 млрд рублей (в первом квартале — 610 заёмщиков и 0,72 млрд соответственно).

● Мировое соглашение — ещё один вариант реструктуризации долгов. Он поможет тем, у кого уже образовалась длительная просрочка, без принудительного взыскания. Во втором квартале 48 человек заключили такие соглашения примерно на 75 млн рублей (в первом квартале — 44 соглашения на 78 млн).

В экстренных ситуациях Сбер также может предложить погасить долг за счёт реализации залогового имущества через платформу Portal DA. С начала года с её помощью клиенты по всей стране продали активов на 10 млрд рублей.

На стадии банкротства также возможно урегулирование: во втором квартале такими инструментами воспользовались 1595 клиентов, что позволило им избежать процедуры банкротства и восстановить платёжеспособность.

За цифрами — истории конкретных людей. Осенью 2024 года жительница Смоленска, чей долг перед несколькими банками, включая ипотеку на единственное жилье, достиг около 3,5 млн рублей, обратилась к посредникам, обещавшим «списать долги и сохранить квартиру». Результат оказался обратным: суд признал женщину банкротом и ввел процедуру реализации имущества, под которую попала и ипотечная квартира. К тому моменту гонорар посредникам был полностью выплачен и они практически перестали выходить на связь.

Ситуацию удалось переломить, когда женщина обратилась в банк напрямую. Сбер предложил заключить отдельное мировое соглашение — механизм, который с 2024 года предусмотрен законом для сохранения ипотечного жилья при банкротстве. Сейчас соглашение готовится к подписанию: оно позволит клиентке сохранить квартиру и урегулировать задолженность.

В банке напоминают: обещания «раздолжнителей» — посредников, продающих услуги по списанию долгов, — не имеют юридических гарантий, и чтобы не оказаться в безвыходной ситуации лучше следовать правилу — чем раньше клиент обращается в банк, тем больше вариантов решения ему доступно.

Кроме того, специалисты Сбера информируют клиентов о государственной программе социальных контрактов, которая помогает с трудоустройством или получением новой профессии.

Амиран Левитский, заместитель председателя Среднерусского банка Сбербанка:

«Кредит — это инструмент для решения многих жизненных задач. Но когда возникают незапланированные траты или привычный финансовый план рушится, и кредит может начать вызывать постоянное беспокойство. Мы понимаем, как это непросто, и готовы помочь. Сбер предлагает конкретные механизмы поддержки: кредитные каникулы, реструктуризацию задолженности, мировые соглашения, в том числе на стадии банкротства. Обратиться можно любым удобным способом — через СберБанк Онлайн, по номеру 900, в офисе или позвонив в службу урегулирования. Для каждого клиента мы подбираем индивидуальное решение, учитывающее именно его обстоятельства. Главное — не позволить страху или растерянности оттянуть первый шаг и фактически отказаться от помощи».

85 тысяч семей в России сохранили финансовую стабильность во втором квартале 2026 года с помощью Сбера. Общий объём урегулированной задолженности превысил 70 млрд рублей — это на 14% выше показателя первого квартала.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Москве мужчина избил бывшую девушку после проигрыша в боулинг
Следующая статья
Вышел трейлер российского фантастического блокбастера «Девятая планета»

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Темы
Интересное

Таролог назвала три знака зодиака, которым важно отправиться в отпуск осенью 2026 года

Карты настоятельно рекомендуют трем знакам зодиака приобрести билеты и сменить обстановку, чтобы избежать эмоционального истощения.
Погода

В Рязанской области 4 августа ожидается густой туман с видимостью до 200 метров

В ночные и утренние часы 4 августа на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Происшествия

В Сасове простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Гришиным

На 96-м году жизни скончался Иван Степанович Гришин, участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Сасовского округа.
Новости кино и ТВ

Вышел трейлер российского фантастического блокбастера «Девятая планета»

После несчастного случая автомеханик Дима Хруста начинает вспоминать службу на Девятой планете: захватывающие виды, земная база, битвы с монстрами, друзей и свою возлюбленную Полину, которую он однажды спас.
Новости России

В Москве мужчина избил бывшую девушку после проигрыша в боулинг

В столичном районе Кузьминки посетитель развлекательного центра напал на свою бывшую возлюбленную, не сумев смириться с ее успехами в игре.
Общество

В Рязани 3 августа произошло аварийное отключение электроэнергии

В Рязани 3 августа зафиксировано технологическое нарушение в работе электросетей, повлекшее за собой временное отключение света у части потребителей.
Культура и события

В Рязани в августе пройдут десятки концертов, фестивалей и мастер-классов

Культурное лето в Рязани продолжается. Для жителей и гостей города подготовили обширную программу мероприятий, которая включает концерты, фестивали, игровые программы и мастер-классы для зрителей всех возрастов.
Происшествия

В Рязани иностранец может получить штраф до 1 000 000 рублей за съемку атаки БПЛА

Сотрудники полиции Рязанской области выявили факт нарушения регионального законодательства 27-летним гражданином одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающим в областном центре.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье