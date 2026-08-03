В Сасове простились с ветераном Великой Отечественной войны Иваном Гришиным

На 96-м году жизни скончался Иван Степанович Гришин, участник Великой Отечественной войны и почетный гражданин Сасовского округа. Об этом сообщает издательство «Пресса«.

Иван Гришин родился в деревне Русановка Сасовского района. Получив начальное образование, он с ранних лет встал в один ряд со взрослыми, чтобы помочь фронту: в годы войны трудился в колхозе комбайнером, трактористом и лесником.

В 1950 году его призвали на службу в войска Министерства государственной безопасности СССР. Службу Иван Степанович проходил в воинской части 3238 в городе Львове, где освоил специальность снайпера. Более трех лет он принимал участие в борьбе с бандеровскими формированиями на территории Львовской области, за что впоследствии получил статус участника Великой Отечественной войны и был удостоен юбилейных государственных наград.

Проститься с земляком и ветераном жители Сасова смогли 2 августа. Похороны Ивана Степановича Гришина состоялись на городском кладбище.