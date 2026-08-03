Фото: кадр из трейлера
Новости кино и ТВ

Вышел трейлер российского фантастического блокбастера «Девятая планета»

Анастасия Мериакри
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Российская киноиндустрия готовится представить масштабный научно-фантастический проект под названием «Девятая планета» (16+). Режиссером картины выступил Николай Рыбников.

В центре сюжета находится простой автомеханик, который внезапно начинает страдать от ярких и пугающих воспоминаний: служба на далекой планете, схватки с чудовищами и любовь к девушке по имени Полина. Герою предстоит выяснить, реальны ли эти видения, кто стер его прошлое и где искать ответы. Главные роли исполнили Юрий Борисов и Ирина Старшенбаум. Компанию им составили Алексей Серебряков, Даниил Стеклов, Даниил Спиваковский, Андрей Ургант и другие актеры.

Чтобы создать достоверную инопланетную атмосферу, съемочная группа работала не только в Москве, но и на экзотических локациях, включая Марокко и остров Сокотра.

Продюсер Сергей Сельянов отметил, что проект привлек его сочетанием динамичного экшена и узнаваемых, «наших» персонажей, далеких от образа абстрактных супергероев. В свою очередь, продюсер Тина Канделаки выразила надежду, что лента вдохновит молодое поколение на чтение классической научной фантастики и вернет интерес к размышлениям о месте человека во Вселенной.

Для режиссера Николая Рыбникова проект стал делом принципа: прочитав сценарий, он был настолько тронут, что пообещал сделать всё возможное для его качественной экранизации. По его мнению, за фантастическим антуражем скрывается глубокая мысль о том, что именно любовь способна спасти мир. Эту идею разделяют и исполнители главных ролей. Юрий Борисов подчеркнул, что в центре повествования находится способность любви преодолевать ненависть, а Ирина Старшенбаум назвала картину смелым экспериментом, где история воссоединения героев подана как вечная романтика, доступная для понимания каждому зрителю.

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