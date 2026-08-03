Синоптики предупредили о резких перепадах температуры и грозах в Москве на этой неделе

Жителей и гостей столицы на этой неделе ожидают настоящие погодные «качели». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о резких температурных перепадах и смене солнечных дней грозовыми ливнями.

Начало недели порадует москвичей устойчивым летним теплом. Во вторник, 4 августа, в городе будет солнечно и сухо, а столбики термометров поднимутся до отметок +24…+27 градусов. В среду, 5 августа, осадков также не предвидится, при этом к середине дня воздух прогреется еще сильнее, вплоть до +29 градусов.

Однако уже в четверг, 6 августа, ситуация начнет меняться. По словам метеоролога, через столицу пройдет атмосферный фронт, который принесет уплотнение облачности и кратковременные грозы. Несмотря на это, днем сохранится по-настоящему удушающий зной с температурой до +31 градуса, тогда как к вечеру станет заметно свежее, около +17…+20 градусов. Пик жары придется на пятницу, 7 августа, когда воздух может раскалиться до +31 градуса.

К субботе, 8 августа, лето в Москве даст сбой. Синоптики прогнозируют резкое похолодание до +19 градусов, которое будет сопровождаться проливными дождями и грозами. Специалисты рекомендуют горожанам быть готовыми к таким контрастам, всегда иметь при себе зонт и не забывать о правилах поведения в сильную жару.