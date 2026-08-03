Изображение сгенерировано нейросетью
Погода

Синоптики предупредили о резких перепадах температуры и грозах в Москве на этой неделе

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Жителей и гостей столицы на этой неделе ожидают настоящие погодные «качели». Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о резких температурных перепадах и смене солнечных дней грозовыми ливнями.

Начало недели порадует москвичей устойчивым летним теплом. Во вторник, 4 августа, в городе будет солнечно и сухо, а столбики термометров поднимутся до отметок +24…+27 градусов. В среду, 5 августа, осадков также не предвидится, при этом к середине дня воздух прогреется еще сильнее, вплоть до +29 градусов.

Однако уже в четверг, 6 августа, ситуация начнет меняться. По словам метеоролога, через столицу пройдет атмосферный фронт, который принесет уплотнение облачности и кратковременные грозы. Несмотря на это, днем сохранится по-настоящему удушающий зной с температурой до +31 градуса, тогда как к вечеру станет заметно свежее, около +17…+20 градусов. Пик жары придется на пятницу, 7 августа, когда воздух может раскалиться до +31 градуса.

К субботе, 8 августа, лето в Москве даст сбой. Синоптики прогнозируют резкое похолодание до +19 градусов, которое будет сопровождаться проливными дождями и грозами. Специалисты рекомендуют горожанам быть готовыми к таким контрастам, всегда иметь при себе зонт и не забывать о правилах поведения в сильную жару.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Скончался актер из «Сверхъестественного» и «Секретных материалов» Скотт Хайленд
Следующая статья
Двадцать команд соберутся на фестивале «Небо России» в Рязанской области

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Темы
Общество

На Старой Рязани археологи обнаружили подвал крупной постройки XIV века

На Старой Рязани археологи сделали неожиданное открытие. Во время...
Транспорт и дороги

В Рязани ремонтируют дороги у школ и детских садов

Отдельный крупный инфраструктурный проект — реконструкция Московского шоссе в зоне путепровода. Там ведется комплексное благоустройство.
Интересное

Гороскоп на 4 августа: Луна в Водолее несет перемены в любви и карьере

Вторник, 4 августа 2026 года, обещает быть насыщенным и разноплановым днём. Луна в знаке Водолея создаёт атмосферу перемен, вдохновения и неожиданных поворотов.
Новости Касимова

В Касимовском округе тюремный замок 1853 года переоборудуют в художественную галерею и хостел

Тюремный замок XIX века в посёлке Елатьма Касимовского округа планируют превратить в многофункциональное культурно-туристическое пространство.
Культура и события

Двадцать команд соберутся на фестивале «Небо России» в Рязанской области

В этом году за победу в престижных всероссийских рейтинговых соревнованиях поборются 20 экипажей из различных регионов страны.
Новости мира

Скончался актер из «Сверхъестественного» и «Секретных материалов» Скотт Хайленд

Канадский актер Скотт Хайлендс ушел из жизни 29 июля 2026 года. Ему было 83 года.
Интересное

Таролог назвала три знака зодиака, которым важно отправиться в отпуск этой осенью

Карты настоятельно рекомендуют трем знакам зодиака приобрести билеты и сменить обстановку, чтобы избежать эмоционального истощения.
Погода

В Рязанской области 4 августа ожидается густой туман с видимостью до 200 метров

В ночные и утренние часы 4 августа на территории Рязанской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье