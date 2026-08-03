Двадцать команд соберутся на фестивале «Небо России» в Рязанской области

В Спасске-Рязанском 3 августа стартовал фестиваль воздухоплавательного спорта «Небо России». 4 августа в 15:00 в Центре соревнований на улице Набережной, 30, состоится генеральный брифинг для всех участников мероприятия.

В этом году за победу в престижных всероссийских рейтинговых соревнованиях поборются 20 экипажей из различных регионов страны. Пилоты поборются за Кубок фестиваля «Небо России», а также Кубок Рязанской области.

Организаторы запланировали пять спортивных полетов, которые пройдут в период с 3 по 6 августа. Трассы пролягут в летной зоне на расстоянии 60–100 километров от Рязани, охватывая территории Спасского, Пронского, Старожиловского, Захаровского и Михайловского районов.

Вылеты аэростатов традиционно назначены на утренние (с 05:00 до 08:30) и вечерние (с 18:00 до 20:00) часы. Проведение полетов напрямую зависит от метеоусловий: пилоты поднимаются в небо только при отсутствии осадков и скорости ветра в приземном слое не более 5 метров в секунду.

Полную программу фестиваля можно найти на сайте.

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