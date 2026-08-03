Изображение от lookstudio на Freepik
Новости России

В Волгограде рожающую женщину заставили идти пешком до роддома

Никита Рязанцев
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Житель Волгограда Семен Сячин пожаловался изданию V1.RU, что охранник не пропустить его машину с беременной женой на территорию перинатального центра № 2.

Мужчина уточнил, что 31 июля хотел подвезти супругу ближе к приемному покою, так она уже буквально рожала, однако сотрудник не стал поднимать шлагбаум и предложил женщине идти пешком.

«У жены четвертые роды, стремительные, она физически не может идти сейчас. Он все равно отказывает», — отметил Сячин.

Муж сильно переживал из-за состояния жены. Он опасался, что она может родить прямо в кустах, однако все же пара смогла дойти до приемного отделения. Вскоре в семье появился на свет четвертый ребенок.

Главврач перинатального центра Татьяна Веровская заявила, что как только руководству стало известно о действиях охранника, его сразу же уволили. Она уточнила, что роды прошли в родблоке, как это положено.

Собеседница издания также пояснила, что вопрос пропуска машин утром 31 июля осложнился мерами безопасности, на фоне атаке дронов на Волгоград.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Двадцать команд соберутся на фестивале «Небо России» в Рязанской области
Следующая статья
В Касимовском округе тюремный замок 1853 года переоборудуют в художественную галерею и хостел

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

Взрыв в ресторане в Москве прогремел во время выступления музыкантов

Самодельное взрывное устройство в ресторане Balzi Rossi на Кудринской...
Темы
Новости России

Во Вьетнаме исчезла россиянка после внезапного крика отчиму

Россиянку Регину Махмудову, отдыхавшую во Вьетнаме, ищут уже полтора...
Новости России

Отдыхающие рассказали о пережитом во время атаки ВСУ на пляж в Геленджике

Украинский беспилотник попал в бунгало на пляже в поселке...
Новости России

Мигрантку из Узбекистана вышлют на родину из-за коврика с флагом России

Из России выдворят трудовую мигрантку из Узбекистана, у которой...
Новости России

В Нижнем Тагиле парень убил юную продавщицу, занял ее место и торговал до вечера

Журналисты E1.RU напомнили о резонансном убийстве, произошедшем 25 сентября...
Новости России

Авдеев раскрыл детали атаки на склад Wildberries во Владимирской области

При атаке украинских беспилотников на склад во Владимирской области...
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

В Подмосковье погибла школьница при попытке повторить тренд из соцсетей

Юная жительница Подмосковья погибла под колесами электрички во время...
Новости России

В Омске отменили концерт с участием звезд из-за атаки ВСУ

Власти в Омске отказались от проведения концерта в честь...
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье