В Волгограде рожающую женщину заставили идти пешком до роддома

Житель Волгограда Семен Сячин пожаловался изданию V1.RU, что охранник не пропустить его машину с беременной женой на территорию перинатального центра № 2.

Мужчина уточнил, что 31 июля хотел подвезти супругу ближе к приемному покою, так она уже буквально рожала, однако сотрудник не стал поднимать шлагбаум и предложил женщине идти пешком.

«У жены четвертые роды, стремительные, она физически не может идти сейчас. Он все равно отказывает», — отметил Сячин.

Муж сильно переживал из-за состояния жены. Он опасался, что она может родить прямо в кустах, однако все же пара смогла дойти до приемного отделения. Вскоре в семье появился на свет четвертый ребенок.

Главврач перинатального центра Татьяна Веровская заявила, что как только руководству стало известно о действиях охранника, его сразу же уволили. Она уточнила, что роды прошли в родблоке, как это положено.

Собеседница издания также пояснила, что вопрос пропуска машин утром 31 июля осложнился мерами безопасности, на фоне атаке дронов на Волгоград.