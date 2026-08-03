Во Вьетнаме исчезла россиянка после внезапного крика отчиму

Россиянку Регину Махмудову, отдыхавшую во Вьетнаме, ищут уже полтора месяца после того, как она таинственно исчезла на пляже, пишет «МК».

Трагедия произошла вечером 14 июня недалеко от отеля в Дананге. Тогда девушка решила прогуляться перед сном. Ее сопровождал отчим. В какой-то момент падчерица опередила мужчину.

«Затем он услышал, как она окликнула его: «Дядь Борь!» После этого девушка исчезла из виду», — рассказала изданию ее подруга.

По предварительным данным, в тот вечер в районе исчезновения россиянки был шторм, также мог быть отлив.

Сначала родители пытались самостоятельно найти девушку, но без результата. Они были вынуждены вернуться в Россию и добиваются продолжения поисков через официальные инстанции.

Друзья распространяют ориентировки и обращаются за помощью ко всем, кто может обладать информацией о трагедии.