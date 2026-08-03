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Новости России

Мигрантку из Узбекистана вышлют на родину из-за коврика с флагом России

Никита Рязанцев
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Из России выдворят трудовую мигрантку из Узбекистана, у которой дома нашли коврик с изображением российского триколора, сообщило Агентство миграции республики в Telegram.

В ведомстве уточнили, что женщине уже оформили авиабилет, для этого выделили средства миграционного фонда.

«Ее возвращение на родину запланировано на шестое августа», — заявили в Агентстве.

Скандальный эпизод произошел на днях в Нижегородской области. Во время рейда сотрудники полиции обнаружили в квартире женщины коврик с российской символикой. Рассматривался вопрос о возбуждении против нее дела по статье о надругательстве нал флагом.

В Агентстве миграции добавили, что его представители вместе с узбекским генконсульством, расположенным в Казани, и российскими коллегами выясняют все обстоятельства случившегося.

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