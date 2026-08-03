Фото с сайта Pixabay.com, автор whoismargot
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28 августа погрузит мир в хаос: пугающее откровение астролога Драган

Валерия Мединская
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Известный астролог Светлана Драган поделилась с публикой новым прогнозом. По её утверждению, мир радикально изменится уже в самое ближайшее время. Она назвала конкретную дату — 28 августа 2026 года. Именно эта дата, по мнению Драган, станет точкой перелома, когда начнётся по-настоящему серьёзная борьба за мировое лидерство. Астролог уверяет, что с этого момента Россию ждёт «новая реальность». Наша жизнь никогда уже не будет прежней, цитирует Светлану RuNews24.

«Борьба с взрывоопасной драматичностью»

По словам Светланы Драган, начиная с 28 августа весь мир окажется в совершенно иной реальности. Круто изменится жизнь буквально каждого человека на Земле. Это будет этап, погружающий мир в хаос, хотя конкретики в прогнозе нет. Астролог предрекает начало борьбы за единоличное лидерство в мире и обещает «острую борьбу с взрывоопасной драматичностью».

Согласно этому прогнозу, крупные мировые державы полностью пересмотрят существующую систему международных партнёрств. Будут рушиться союзы и соглашения, трещать экономики и выстраиваться новые связи. На смену прежним силам придут новые, зачастую неожиданные игроки.

Тяжёлые времена для США

Очень тяжёлые времена, по версии Драган, наступают для Соединённых Штатов. В «звезду» Дональда Трампа уже многие перестали верить, разочаровавшись в нём, и даже его преемник Джей Ди Вэнс не сможет исправить положение. Америку ждёт период смуты и турбулентности.

Мировой хаос, добавляет астролог, продлится до 2029 года.

Апокалипсис на отдалённые даты

Стоит отметить, что Светлана Драган, которую регулярно приглашают в эфиры федеральных каналов, склонна выдавать апокалиптичные прогнозы, замечают журналисты издания «Царьград». Чаще всего «назначаются» на весьма отдалённые периоды — например, на 2028 или 2029 годы. Это легко объяснимо: дата достаточно далека, чтобы проверить правдивость прогноза, но при этом можно несколько лет удерживать внимание аудитории.

Как и большинство её коллег, астролог избегает конкретики в описаниях будущего. Она предпочитает использовать термины, которые могут подойти ко многим событиям сразу: хаос, перезапуск системы, трансформация, новая реальность.

Мрачный сценарий США — шанс для России

В мрачном для США сценарии, по мнению Светланы Драган, скрыта надежда для России. Драган утверждает, что в момент, когда американская мощь достигнет своего дна, чаша весов качнётся в сторону нашей страны. И это станет поворотным моментом в мировой истории.

Она отмечает, что Россия, несмотря на видимые трудности и слабости, начнёт демонстрировать восходящий вектор развития, и именно в этот переломный момент, когда для остальных стран наступит «зияющая пустота», наша страна обретёт новый центр силы. По мнению астролога, это станет началом новой эпохи, в которой Россия сможет занять лидирующие позиции на мировой арене и предложить альтернативную модель развития для всего человечества.

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