В народе за августом закрепилась мрачная репутация, и его нередко называют «чёрным месяцем», потому что считается, что именно в конце лета происходит большинство катастроф, терактов, войн и экономических потрясений. Журналисты «МК» собрали наиболее достоверные версии этого феномена. Выяснилось, что у этой мрачной статистики есть как мистические, так и вполне рациональные объяснения.

Август утопает в крови: пугающая статистика потрясений

Самые громкие потрясения произошли в обозримом прошлом — в конце советского периода, в постсоветское время и в начале век. И все они пришлись на последний месяц лета. 31 августа 1986 года случилось крушение пассажирского лайнера «Адмирал Нахимов», и тогда погиб 421 человек. 19 августа 1991 года начался путч ГКЧП, который потряс ещё существовавший Советский Союз. В августе 1992 года началась грузино-абхазская война, и её последствия абхазы разгребают до сих пор.

7 августа 1999 года боевики вторглись в Дагестан, и это стало началом Второй чеченской войны. А через девять лет, в августе 2008 года, началась война в Южной Осетии, которую позже назвали «войной трёх восьмёрок». 12 августа 2000 года произошла гибель атомной подводной лодки К-141 «Курск» в Баренцевом море, и тогда погибли все 118 членов экипажа.

Теракты в Москве тоже пришлись на август: взрыв в торговом комплексе «Охотный Ряд», взрывчатка в подземном переходе на Пушкинской площади и захват пассажирских самолётов Ту-134 и Ту-154. Крупнейший дефолт в России, когда рубль потерял две трети стоимости, а инфляция достигла 84 процентов, тоже пришёлся на август, как и крах финансовой пирамиды МММ.

Мистическая природа августа

Научного обоснования мистических свойств августа не существует, однако есть несколько рациональных причин, объясняющих эту закономерность. В мистической традиции август — это не просто месяц, а временной портал, где истончаются границы между мирами, просыпаются древние силы и сбываются древние проклятия.В дохристианской традиции август, это месяц, когда год переламывается, и в славянском язычестве этот период называли «заревником» или «серпнем», временем, когда Солнце (Ярило) начинает умирать.

До реформы Петра Первого новый год на Руси начинался в сентябре, и на август приходился конец двенадцатимесячного цикла. В эзотерике момент «поворота колеса года» всегда считался сакрально опасным, потому что мир входит в фазу хаоса: старый цикл завершён, а новый ещё не начался. В такие «нулевые» временные промежутки магический щит мира становится тоньше, и тёмные сущности легче проникают в реальность, провоцируя конфликты и катастрофы.

Астрологи утверждают, что в августе Солнце входит в зону созвездия Льва, но достигает своей «пагубной степени» — соединения с неподвижной звездой Регул (Сердце Льва). Август — время сбора урожая, но в магическом смысле это жатва не только хлеба, но и человеческих жизней. Жнец с косой (образ смерти) приходит именно в конце лета, потому что поля пустеют, и души умерших, согласно поверьям, легче отделяются от уставшей плоти. Этим объясняется внезапность августовских трагедий: ангелы-хранители людей просто не успевают среагировать, так как их внимание ослаблено «духотой» между мирами.

Психологическое объяснение

Но если оставить в стороне мистику и волшебство, то психологи находят августовским катастрофам своё объяснение. На август приходится пик сезона отпусков, и люди находятся в расслабленном состоянии, поэтому внимание притупляется, а бдительность снижается. Это касается не только обычных граждан, но и тех, от чьей работы зависит безопасность: пилотов, диспетчеров, машинистов. На транспортные системы ложится повышенная нагрузка, из-за чего растёт число аварий.

Расслабленности добавляют не только собственные отпуска, но и чужие. Многие руководители уходят в отпуска, и это создаёт эффект ослабленного контроля. Решения затягиваются, а сотрудники, оставшиеся на местах, могут работать менее ответственно. Профессор ВШЭ Дмитрий Евстафьев связывает августовские беды с «синдромом резервного экипажа» и «инвестиционной паузой» — новый финансовый цикл начинается в сентябре, а в августе проводятся рискованные операции, что и приводит к экономическим проблемам.

Прогноз на август 2026 года

Важно отметить, что по официальной статистике август не является самым смертоносным месяцем. По данным Росстата, в пандемийном 2020 году в августе умерло меньше людей, чем в июле и сентябре, а пик смертности пришёлся на декабрь. В МЧС также отмечают, что устойчивой тенденции к существенному росту числа происшествий в августе не прослеживается.

А что готовит нам август в 2026 году? Астрологи уже сделали прогноз: на этот месяц придётся лунное затмение, и хотя оно не самое крупное, пройдёт оно напротив Плутона — планеты, отвечающей за катастрофы. Это может обеспечить социальные перемены, политические изменения в отношениях с соседями и движения внутри страны.

Аварийность, неврозность и срывы, в том числе нервные заболевания, могут возрасти. Но при этом август в этом году астрологи называют деятельным месяцем, потому что в этот период удача благоволит творчеству, знаниям и любви.