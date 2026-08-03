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Новости России

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадали трёхлетний ребёнок и его бабушка

Анастасия Мериакри
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Трёхлетний мальчик и его бабушка получили тяжёлые ранения в результате атаки беспилотника в Белгородской области. Оба пострадавших госпитализированы, сообщают в региональном оперативном штабе.

Инцидент произошёл в хуторе Первомайский, где дрон взорвался во дворе частного дома. Ребёнок получил множественные осколочные ранения, у его бабушки диагностировано проникающее ранение брюшной полости. Обоих доставили в Краснояружскую центральную районную больницу.

Состояние обоих оценивается как тяжёлое. После стабилизации состояния мальчика планируется перевести в детскую областную клиническую больницу, женщину — в Ракитянскую ЦРБ для дальнейшего лечения.

В посёлке Пролетарский того же района атака беспилотника привела к разрушениям: в частном доме были разбиты окна. К счастью, в этом инциденте люди не пострадали.

Наиболее массированные атаки пришлись на Шебекинский округ. В районе села Доброе в результате детонации FPV-дрона полностью сгорел грузовой автомобиль. В селе Белянка под удар попала легковая машина — транспортное средство получило повреждения.

В селе Новая Таволжанка удар FPV-дрона пришёлся по крыше частного дома, пробив её. В самом городе Шебекино беспилотник взорвался рядом с жилым домом: пострадали забор и припаркованный автомобиль. Вторая атака в этом же населённом пункте привела к пожару — от взрыва ещё одного FPV-дрона полностью выгорела хозяйственная постройка.

В посёлке Октябрьский Белгородского округа атака беспилотника повредила окна и кровлю частного дома, а также привела к возгоранию автомобиля. В селе Бессоновка FPV-дрон разбил стёкла и посёк кузов машины.

В Грайворонском округе, в селе Новостроевка-Первая, FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома: повреждения получили забор и крыша гаража.

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