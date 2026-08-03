Фото с сайта Правительства Рязанской области
Общество

В Рязани отработали действия экстренных служб при угрозе атаки БПЛА

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

В одном из многоэтажных домов Советского района Рязани прошла учебная тренировка по гражданской обороне. Экстренные службы региона отработали действия при получении сигналов «Воздушная опасность» и «Угроза атаки беспилотного летательного аппарата». Мероприятие организовано администрацией города совместно с профильными министерствами и ведомствами Рязанской области.

Главная цель тренировки — проверка работоспособности систем оповещения населения и отработка совместных действий всех экстренных служб в случае реальной чрезвычайной ситуации. По сценарию, после поступления сигнала тревоги на место оперативно прибыли сотрудники регионального управления МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной и Единой дежурно-диспетчерской служб, медицинские бригады, представители ресурсоснабжающих организаций и городской администрации.

Незамедлительно был развёрнут оперативный штаб для координации действий. Особое внимание уделили двум ключевым направлениям: оперативному оповещению жильцов и их быстрой эвакуации в укрытие. Отработка показала, насколько важно чёткое взаимодействие всех звеньев системы безопасности.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, комментируя результаты тренировки, подчеркнул значимость подобных мероприятий для обеспечения безопасности жителей региона.

«Оперативная и слаженная работа, четкая расстановка сил и средств играет ключевую роль в случае ЧС. От этого во многом зависит результат по спасению людей, локализации угрозы и минимизации ущерба. Поэтому наша задача – поддерживать высокий уровень готовности всех служб и совершенствовать их взаимодействие. Видим, что очень многое в координации зависит от управляющей компании. На учения мы пригласили представителей рязанских УК, чтобы они видели, как все происходит, и владели инструментами необходимых действий», — отметил Денис Боков.

По итогам тренировки было объявлено, что подобные учебные мероприятия по гражданской обороне будут проводиться в Рязани на регулярной основе. Это позволит поддерживать готовность экстренных служб на высоком уровне и совершенствовать механизмы защиты населения в условиях современных угроз.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
«Влюбилась с первого взгляда»: история знакомства, начавшаяся с запроса геолокации

Популярные материалы

Новости России

В Архипо-Осиповке в Геленджике при падении обломков БПЛА погибли три человека

Три человека погибли в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком после падения обломков беспилотника. Еще 13 жителей пострадали, среди них есть дети.
Новости России

Сладков прокомментировал взрыв в ресторане в центре Москвы

Военный корреспондент Александр Сладков задался вопросом в публикации в...
Культура и события

Рязань празднует День ВДВ

Центральной площадкой празднования по традиции стал стадион «Рязань-Арена». Гости увидели десантирование спортсменов-парашютистов, показательные выступления десантников и военного оркестра, захватывающую военизированную эстафету, выставку вооружения и офицерский вальс. 
Новости России

Юрист рассказала о способе казни тайцев, убивших брата и сестру из России

Двум тайцам, причастным к убийству россиян Романа и Дианы...
Новости России

В Подмосковье погибла школьница при попытке повторить тренд из соцсетей

Юная жительница Подмосковья погибла под колесами электрички во время...
Темы
Общество

«Влюбилась с первого взгляда»: история знакомства, начавшаяся с запроса геолокации

Встреча, которая должна была продлиться всего пару минут, перевернула жизнь Виктории. По её собственному признанию, она влюбилась в Диму буквально с первого взгляда.
Новости России

В Белгородской области при взрыве БПЛА пострадали трёхлетний ребёнок и его бабушка

Инцидент произошёл в хуторе Первомайский, где дрон взорвался во дворе частного дома. Ребёнок получил множественные осколочные ранения, у его бабушки диагностировано проникающее ранение брюшной полости.
Новости России

Возмездие за Архипо-Осиповку: эксперт раскрыл стратегию системного ответа РФ

Российский ответ на атаку беспилотников на пляж в Архипо-Осиповке не ограничивается единичной акцией возмездия. Вместо точечных ударов Россия ведет планомерное уничтожение военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.
Общество

На Старой Рязани археологи обнаружили подвал крупной постройки XIV века

На Старой Рязани археологи сделали неожиданное открытие. Во время...
Транспорт и дороги

В Рязани ремонтируют дороги у школ и детских садов

Отдельный крупный инфраструктурный проект — реконструкция Московского шоссе в зоне путепровода. Там ведется комплексное благоустройство.
Интересное

Гороскоп на 4 августа: Луна в Водолее несет перемены в любви и карьере

Вторник, 4 августа 2026 года, обещает быть насыщенным и разноплановым днём. Луна в знаке Водолея создаёт атмосферу перемен, вдохновения и неожиданных поворотов.
Новости Касимова

В Касимовском округе тюремный замок 1853 года переоборудуют в художественную галерею и хостел

Тюремный замок XIX века в посёлке Елатьма Касимовского округа планируют превратить в многофункциональное культурно-туристическое пространство.
Культура и события

Двадцать команд соберутся на фестивале «Небо России» в Рязанской области

В этом году за победу в престижных всероссийских рейтинговых соревнованиях поборются 20 экипажей из различных регионов страны.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье