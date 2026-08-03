В Рязани отработали действия экстренных служб при угрозе атаки БПЛА

В одном из многоэтажных домов Советского района Рязани прошла учебная тренировка по гражданской обороне. Экстренные службы региона отработали действия при получении сигналов «Воздушная опасность» и «Угроза атаки беспилотного летательного аппарата». Мероприятие организовано администрацией города совместно с профильными министерствами и ведомствами Рязанской области.

Главная цель тренировки — проверка работоспособности систем оповещения населения и отработка совместных действий всех экстренных служб в случае реальной чрезвычайной ситуации. По сценарию, после поступления сигнала тревоги на место оперативно прибыли сотрудники регионального управления МЧС, полиции, Росгвардии, аварийно-спасательной и Единой дежурно-диспетчерской служб, медицинские бригады, представители ресурсоснабжающих организаций и городской администрации.

Незамедлительно был развёрнут оперативный штаб для координации действий. Особое внимание уделили двум ключевым направлениям: оперативному оповещению жильцов и их быстрой эвакуации в укрытие. Отработка показала, насколько важно чёткое взаимодействие всех звеньев системы безопасности.

Первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, комментируя результаты тренировки, подчеркнул значимость подобных мероприятий для обеспечения безопасности жителей региона.

«Оперативная и слаженная работа, четкая расстановка сил и средств играет ключевую роль в случае ЧС. От этого во многом зависит результат по спасению людей, локализации угрозы и минимизации ущерба. Поэтому наша задача – поддерживать высокий уровень готовности всех служб и совершенствовать их взаимодействие. Видим, что очень многое в координации зависит от управляющей компании. На учения мы пригласили представителей рязанских УК, чтобы они видели, как все происходит, и владели инструментами необходимых действий», — отметил Денис Боков.

По итогам тренировки было объявлено, что подобные учебные мероприятия по гражданской обороне будут проводиться в Рязани на регулярной основе. Это позволит поддерживать готовность экстренных служб на высоком уровне и совершенствовать механизмы защиты населения в условиях современных угроз.