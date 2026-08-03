«Влюбилась с первого взгляда»: история знакомства, начавшаяся с запроса геолокации

Руководитель рязанского ЗАГСа Елена Сорокина поделилась в социальных сетях трогательной историей знакомства молодожёнов Виктории и Дмитрия. Романтическая история началась с курьёзного случая — пропущенной вечеринки и запроса геолокации у друзей.

Как рассказала Елена Сорокина, в 2022 году Виктория по стечению обстоятельств не смогла посетить вечеринку друзей. Чтобы не потерять контакт с компанией, друзья отправили к девушке незнакомого молодого человека — ему поручили узнать точное местоположение мероприятия. Этим молодым человеком оказался Дмитрий.

Встреча, которая должна была продлиться всего пару минут, перевернула жизнь Виктории. По её собственному признанию, она влюбилась в Диму буквально с первого взгляда — окончательно и бесповоротно.

Чувство оказалось настолько сильным, что Виктория начала активно искать возможности для новых встреч с Дмитрием. И старания не прошли даром: молодые люди начали общаться, а вскоре выяснилось, что симпатия была взаимной.

Впереди у молодожёнов серьёзные перемены: Дмитрий подписывает рабочий контракт, который предполагает переезд. Виктория настроена решительно — она отправится вслед за супругом, не раздумывая. Девушка признаётся, что в семейной жизни всегда будет прислушиваться к мнению мужа и следовать за ним туда, куда потребуют обстоятельства.